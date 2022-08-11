В тюменских лесах пять дней ищут мужчину

Сергея Булыгина ищут уже пять дней. Фото: «ЧС Тюмень», «ВКонтакте»

В Тюмени пропал без вести Сергей Булыгин 1976 года рождения. Об этом URA.RU рассказала его сестра Александра.

Сергей Булыгин вышел из дома 4 на улице Олимпийской вечером 7 августа. В ночь на 8 августа он позвонил маме и попросил забрать его из леса. Он невнятно сообщил, что был кем-то избит, а после этого в лесу его укусила змея.

«Мы подали в розыск 9 августа. Ищем самостоятельно и с помощью поискового отряда „Центроспас“. В полиции заявление приняли, но пока результата нет», — сообщила сестра пропавшего в беседе с URA.RU. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области информацию о поиске подтвердили, но на данный момент подробностей не сообщили.

Приметы Сергея Булыгина: рост 176 см, крепкого телосложения, волосы короткие, светлые, глаза серо-зеленые. Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, Александра просит звонить ей по телефонам: 8-909-180-60-71, 8-922-079-16-05, 8-912-381-24-20.