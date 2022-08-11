Развязка на пересечении улиц Мельникайте — Дружбы обошлась властям в 4 млрд рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дорожная развязка на пересечении улиц Мельникайте — Дружбы в Тюмени обошлась региональному бюджету в 4 млрд рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Этот тендер стал самым дорогим в 2022 году.

«Выполнение работ по строительству транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Мельникайте — ул. Дружбы». Начальная цена — 4 333 925 202, 00 рублей. Заказчик: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени», — такой тендер размещен на сайте госзакупок. Победителем торгов стала компания «Мостострой-11».

URA.RU составило список самых дорогих закупок тюменских властей 2022 года. В рейтинг вошли:

поставка медицинских изделий (модулей медицинских климатизированных (чистых помещений) с аппаратами искусственной вентиляции легких и аппаратами ингаляционной анестезии) — 3,9 млрд рублей;

выполнение подрядных работ по строительству главного учебно-лабораторного корпуса ТюмГУ — 3,5 млрд рублей;

реконструкция ул. Мельникайте, участок ул. Хабаровская — р. Тура с мостовым переходом через р. Тура — 3,1 млрд рублей;

строительство общеобразовательной школы с дошкольным отделением в п. Московский Тюменского района — 2, 3 млрд рублей;

рекультивация земельного участка со свалкой отходов на 9-м км Велижанского тракта — 2 млрд рублей



Ранее URA.RU писало о том, что тюменские власти потратят десятки миллионов на покупку жилья. Минимальная стоимость квартиры начиналась от 7,2 млн рублей.