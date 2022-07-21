Тюменские власти потратят десятки миллионов на покупку квартир

22 июля 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Приобретение квартир будет осуществляться с условием участия в долевом строительстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление делами правительства Тюменской области планирует приобрести четыре квартиры. Об этом стало известно журналистам. Приобретение квартир будет осуществляться с условием участия в долевом строительстве с начальной стоимостью контракта в 16 миллионов рублей. «Две трехкомнатных квартиры, площадью не менее 60 квадратных метров, планируют приобрести в строящихся жилых домах в квадрате улиц 50 лет Октября — Мельникайте — Харьковская — Пермякова. Начальная стоимость контракта на участие в долевом строительстве 16 миллионов рублей, при этом одну квартиру оценили в 7,8 миллиона рублей, а вторую в 8,2 миллиона. Еще две трехкомнатных квартиры площадью, не менее 70 квадратных метров каждая, закупят в Калининском округе. Каждую квартиру оценили в 7,3 миллиона рублей», — передает издание «РБК-Тюмень» информацию из документа по госзакупкам. Первые две квартиры в квадрате улиц 50 лет Октября, Мельникайте, Харьковская и Пермякова, согласно документации о закупках, должно быть введены не позднее первого квартала 2023 года. Квартиры в Калининском округе Тюмени уже в первом квартале того же года должны быть сданы. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Управление делами правительства Тюменской области планирует приобрести четыре квартиры. Об этом стало известно журналистам. Приобретение квартир будет осуществляться с условием участия в долевом строительстве с начальной стоимостью контракта в 16 миллионов рублей. «Две трехкомнатных квартиры, площадью не менее 60 квадратных метров, планируют приобрести в строящихся жилых домах в квадрате улиц 50 лет Октября — Мельникайте — Харьковская — Пермякова. Начальная стоимость контракта на участие в долевом строительстве 16 миллионов рублей, при этом одну квартиру оценили в 7,8 миллиона рублей, а вторую в 8,2 миллиона. Еще две трехкомнатных квартиры площадью, не менее 70 квадратных метров каждая, закупят в Калининском округе. Каждую квартиру оценили в 7,3 миллиона рублей», — передает издание «РБК-Тюмень» информацию из документа по госзакупкам. Первые две квартиры в квадрате улиц 50 лет Октября, Мельникайте, Харьковская и Пермякова, согласно документации о закупках, должно быть введены не позднее первого квартала 2023 года. Квартиры в Калининском округе Тюмени уже в первом квартале того же года должны быть сданы.