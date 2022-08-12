WSJ: Киев не может выплатить жалование солдатам

12 августа 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Украина столкнулась с проблемой выплаты зарплаты ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина столкнулась с проблемой выплаты жалования своим солдатам. Об этом пишет The Wall Street Journal. Газета уточняет, что министр финансов Украины Сергей Марченко столкнулся с проблемой, связанной с большими расходами на конфликт с Россией, а также тем, что налоги в экономику страны поступают медленно. При этом Запад не торопится оказывать помощь. Нацбанк Украины пытается искусственно компенсировать разницу, чтобы выплачивать ВСУ зарплату, но это в свою очередь приводит к инфляции в стране. «Каждый день и ночь это постоянная головная боль», — приводит слова Марченко газета. Кроме того, объем производства на Украине также снизился. Украина рассчитывает на достаточное и своевременное финансирование со стороны европейских стран без каких-либо бюрократических проволочек, пишет RT. Национальная служба новостей отмечает, что Украина ради армии урежет социальные выплаты. Ранее министр обороны Украины признал бессилие ВСУ на фронте. Также URA.RU сообщало, что британцы больше не хотят платить за войну против России. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная задача — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.

Украина столкнулась с проблемой выплаты жалования своим солдатам. Об этом пишет The Wall Street Journal. Газета уточняет, что министр финансов Украины Сергей Марченко столкнулся с проблемой, связанной с большими расходами на конфликт с Россией, а также тем, что налоги в экономику страны поступают медленно. При этом Запад не торопится оказывать помощь. Нацбанк Украины пытается искусственно компенсировать разницу, чтобы выплачивать ВСУ зарплату, но это в свою очередь приводит к инфляции в стране. «Каждый день и ночь это постоянная головная боль», — приводит слова Марченко газета. Кроме того, объем производства на Украине также снизился. Украина рассчитывает на достаточное и своевременное финансирование со стороны европейских стран без каких-либо бюрократических проволочек, пишет RT. Национальная служба новостей отмечает, что Украина ради армии урежет социальные выплаты. Ранее министр обороны Украины признал бессилие ВСУ на фронте. Также URA.RU сообщало, что британцы больше не хотят платить за войну против России. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная задача — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.