Великобритания пообещала поставлять Украине еще больше оружия Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали новые поставки оружия Украине. Британцы не понимают, почему их налоги должны идти на закупку оружия для войны против России.

«Великобритания пообещала увеличить финансовую и военную поддержку Украины. Великобритания обязалась направить в Украину реактивные системы залпового огня, а также высокоточные ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии до 50 миль. Мы вышли с этой встречи с еще большими обещаниями финансирования, новыми обещаниями обучения и новыми обещаниями военной помощи, и все это предназначено для того, чтобы помочь Украине», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Мы продолжаем посылать больше ракет на Украину? Как насчет того, чтобы отправить больше денег жителям этой страны для оплаты счетов за электроэнергию», — негодует читатель Wall2Wall. «Британии просто нравятся войны за счет налогоплательщиков, как в эпизоде с ковидом. Приятно знать, что прибыль идет в нужные карманы», — пишет читатель Forever Welsh. «У нас экономический кризис, но где-то спрятано много денег, чтобы купить оружие Украине. Почему два кандидата в премьер-министры вообще удосужились обсудить экономику по телевидению», — спрашивает читатель The Eternal Watcher. «Британские налоговые деньги предназначены для британцев, а не для кого-либо еще», — считает читатель Bullington Bertram. «Почему президент Зеленский получает от правительства Великобритании больше, чем британцы», — недоумевает читатель ricketycricket212.

Страны Запада увеличили финансовую и военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, Великобритания отправила Киеву РСЗО M270, пишет RT. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что британские поставки оружия принесут Украине еще больше страданий , пишет «Правда.ру».