Министр обороны Украины признал бессилие ВСУ на фронте

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Украинская армия не добьется преимущества на фронте в ближайшее время, считает глава Минобороны Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженным силам Украины в ближайшее время не удастся переломить ситуацию на фронте с помощью масштабного перевооружения. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью порталу «Украинская правда».

«Чтобы не было иллюзий, в ближайшее время не сломаем», — ответил Резников на вопрос о том, удастся ли ВСУ переломить ситуацию в боях с российской армией, добившись от Запада системного и масштабного перевооружения. По мнению главы украинского военного ведомства, на складах западных стран нет необходимого количества вооружения для ВСУ. «Об этом даже Кристина Ламберт, министр обороны Германии, открыто говорит», — добавил он.

Западные страны значительно увеличили поставки военной помощи на Украину после начала специальной операции РФ. Так, 8 августа, власти США в очередной раз объявили о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью 1 млрд долларов, передает RT. После этого замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев обвинил США в затягивании боевых действий на Украине.

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Вооруженным силам Украины в ближайшее время не удастся переломить ситуацию на фронте с помощью масштабного перевооружения. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью порталу «Украинская правда». «Чтобы не было иллюзий, в ближайшее время не сломаем», — ответил Резников на вопрос о том, удастся ли ВСУ переломить ситуацию в боях с российской армией, добившись от Запада системного и масштабного перевооружения. По мнению главы украинского военного ведомства, на складах западных стран нет необходимого количества вооружения для ВСУ. «Об этом даже Кристина Ламберт, министр обороны Германии, открыто говорит», — добавил он. Западные страны значительно увеличили поставки военной помощи на Украину после начала специальной операции РФ. Так, 8 августа, власти США в очередной раз объявили о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью 1 млрд долларов, передает RT. После этого замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев обвинил США в затягивании боевых действий на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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