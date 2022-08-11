Министр обороны Украины признал бессилие ВСУ на фронте

11 августа 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Украинская армия не добьется преимущества на фронте в ближайшее время, считает глава Минобороны Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженным силам Украины в ближайшее время не удастся переломить ситуацию на фронте с помощью масштабного перевооружения. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью порталу «Украинская правда». «Чтобы не было иллюзий, в ближайшее время не сломаем», — ответил Резников на вопрос о том, удастся ли ВСУ переломить ситуацию в боях с российской армией, добившись от Запада системного и масштабного перевооружения. По мнению главы украинского военного ведомства, на складах западных стран нет необходимого количества вооружения для ВСУ. «Об этом даже Кристина Ламберт, министр обороны Германии, открыто говорит», — добавил он. Западные страны значительно увеличили поставки военной помощи на Украину после начала специальной операции РФ. Так, 8 августа, власти США в очередной раз объявили о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью 1 млрд долларов, передает RT. После этого замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев обвинил США в затягивании боевых действий на Украине.

Вооруженным силам Украины в ближайшее время не удастся переломить ситуацию на фронте с помощью масштабного перевооружения. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью порталу «Украинская правда». «Чтобы не было иллюзий, в ближайшее время не сломаем», — ответил Резников на вопрос о том, удастся ли ВСУ переломить ситуацию в боях с российской армией, добившись от Запада системного и масштабного перевооружения. По мнению главы украинского военного ведомства, на складах западных стран нет необходимого количества вооружения для ВСУ. «Об этом даже Кристина Ламберт, министр обороны Германии, открыто говорит», — добавил он. Западные страны значительно увеличили поставки военной помощи на Украину после начала специальной операции РФ. Так, 8 августа, власти США в очередной раз объявили о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью 1 млрд долларов, передает RT. После этого замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев обвинил США в затягивании боевых действий на Украине.