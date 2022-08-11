Артюхов: сельской школе в ЯНАО будут завидовать в городах

По уровню оснащения школа в отдаленном селе Овгорт не будет уступать городским Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о строительстве школы в отдаленном поселении округа, которой бы позавидовал любой город региона. Новая школа, которую запустят в селе Овгорт, по качеству и красоте не будет уступать зданиям учебных заведений в больших городах региона, сообщили в неофициальном telegram-канале властей ЯНАО

«Строятся капитальные объекты, например, в Овгорте будем запускать школу — новую, красивую. Поселочек с населением чуть больше тысячи человек, а строится отличная школа, которой бы позавидовал любой город. Внимание уделяем каждому уголку Ямала», — приводит слова губернатора Дмитрия Артюхова telegram-канал «Пул 89».

Глава региона также отметил, что это не единственный такой проект в отдаленных районах ЯНАО. В различных поселках строятся новые современные школы, спортивные комплексы и дома культуры, которые не уступают по оснащению городским.

Ранее URA.RU сообщало, что на базе одной из школ ЯНАО создадут класс МВД. В губкинской школе №1 откроется первый класс, где ученики смогут пройти профильную подготовку для будущей профессии.