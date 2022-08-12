ВСУ обстреляли химический концерн в Горловке

Украинские солдаты обстреляли химический концерн «Стирол», который находится в городе Горловка Донецкой области, которая частично контролируется российскими войсками. Такую информацию сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«Укронацисты обстреляли завод „Стирол“. Возгорание на территории предприятия. Информацию уточняем!» — написал он в своем telegram-канале.
Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. Ранее ВСУ обстреляли там школу. Кроме того, под удар попали несколько жилых районов и детские площадки.
ДНР частично находится под контролем российских войск после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в феврале этого года. Российские войска, в отличие от ВСУ и нацбатов, не стреляют по мирным гражданам. Основная их задача — защитить население Донбасса от геноцида украинских войск и националистов.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Украинские солдаты обстреляли химический концерн «Стирол», который находится в городе Горловка Донецкой области, которая частично контролируется российскими войсками. Такую информацию сообщил мэр Горловки Иван Приходько. «Укронацисты обстреляли завод „Стирол“. Возгорание на территории предприятия. Информацию уточняем!» — написал он в своем telegram-канале. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. Ранее ВСУ обстреляли там школу. Кроме того, под удар попали несколько жилых районов и детские площадки. ДНР частично находится под контролем российских войск после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в феврале этого года. Российские войска, в отличие от ВСУ и нацбатов, не стреляют по мирным гражданам. Основная их задача — защитить население Донбасса от геноцида украинских войск и националистов.