ВСУ обстреляли химический концерн в Горловке

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Последствия ночного обстрела Донецка ДНР. Донецк ДНР, последствия, донецкая народная республика, донецк, осколки, град, разрушения, выбитые стекла, обстрел
Украинские военные обстреляли завод «Стирол» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские солдаты обстреляли химический концерн «Стирол», который находится в городе Горловка Донецкой области, которая частично контролируется российскими войсками. Такую информацию сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Укронацисты обстреляли завод „Стирол“. Возгорание на территории предприятия. Информацию уточняем!» — написал он в своем telegram-канале.

Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. Ранее ВСУ обстреляли там школу. Кроме того, под удар попали несколько жилых районов и детские площадки.

ДНР частично находится под контролем российских войск после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в феврале этого года. Российские войска, в отличие от ВСУ и нацбатов, не стреляют по мирным гражданам. Основная их задача — защитить население Донбасса от геноцида украинских войск и националистов.

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Украинские солдаты обстреляли химический концерн «Стирол», который находится в городе Горловка Донецкой области, которая частично контролируется российскими войсками. Такую информацию сообщил мэр Горловки Иван Приходько. «Укронацисты обстреляли завод „Стирол“. Возгорание на территории предприятия. Информацию уточняем!» — написал он в своем telegram-канале. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. Ранее ВСУ обстреляли там школу. Кроме того, под удар попали несколько жилых районов и детские площадки. ДНР частично находится под контролем российских войск после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в феврале этого года. Российские войска, в отличие от ВСУ и нацбатов, не стреляют по мирным гражданам. Основная их задача — защитить население Донбасса от геноцида украинских войск и националистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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