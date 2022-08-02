Штаб ДНР: ВСУ обстреляли школу в Горловке

02 августа 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли удар по школе №42 (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска нанесли удар по общеобразовательной школе в Горловке. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. «Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Горловке, под огнем школа №42. В результате обстрела жилых кварталов украинские снаряды повредили общеобразовательную школу №42 по ул. Туполева», — указано в telegram-канале штаба. Также в Донецке под удар ВСУ попали несколько жилых районов, в том числе детские площадки. Как сообщает Минобороны РФ, Украина использовала запрещенные противопехотные мины «Лепестки». Днем ранее беспилотники ВСУ атаковали штаб Черноморского флота РФ, который расположен в Севастополе. В результате удара пострадало пять человек. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

Украинские войска нанесли удар по общеобразовательной школе в Горловке. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. «Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Горловке, под огнем школа №42. В результате обстрела жилых кварталов украинские снаряды повредили общеобразовательную школу №42 по ул. Туполева», — указано в telegram-канале штаба. Также в Донецке под удар ВСУ попали несколько жилых районов, в том числе детские площадки. Как сообщает Минобороны РФ, Украина использовала запрещенные противопехотные мины «Лепестки». Днем ранее беспилотники ВСУ атаковали штаб Черноморского флота РФ, который расположен в Севастополе. В результате удара пострадало пять человек. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем.