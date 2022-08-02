Штаб ДНР: ВСУ обстреляли школу в Горловке

Украинские войска нанесли удар по общеобразовательной школе в Горловке. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
«Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Горловке, под огнем школа №42. В результате обстрела жилых кварталов украинские снаряды повредили общеобразовательную школу №42 по ул. Туполева», — указано в telegram-канале штаба.
Также в Донецке под удар ВСУ попали несколько жилых районов, в том числе детские площадки. Как сообщает Минобороны РФ, Украина использовала запрещенные противопехотные мины «Лепестки».
Днем ранее беспилотники ВСУ атаковали штаб Черноморского флота РФ, который расположен в Севастополе. В результате удара пострадало пять человек.
С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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Украинские войска нанесли удар по общеобразовательной школе в Горловке. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. «Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Горловке, под огнем школа №42. В результате обстрела жилых кварталов украинские снаряды повредили общеобразовательную школу №42 по ул. Туполева», — указано в telegram-канале штаба. Также в Донецке под удар ВСУ попали несколько жилых районов, в том числе детские площадки. Как сообщает Минобороны РФ, Украина использовала запрещенные противопехотные мины «Лепестки». Днем ранее беспилотники ВСУ атаковали штаб Черноморского флота РФ, который расположен в Севастополе. В результате удара пострадало пять человек. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем.