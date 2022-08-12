Комбат «Пятнашки» пообещал отомстить за убитых ВСУ товарищей

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Окопы подразделения
В батальоне «Пятнашка» пообещали отомстить ВСУ за гибель товарищей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба пообещал отомстить ВСУ за убитых товарищей. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«За потерянного бойца надо мстить хладнокровно, а не с горячей головой, чтобы погубить остальных», — говорит Авидзба. Также он рассказал, что к своим сослуживцам нужно относиться по-отечески, но при этом напрасно переживать за их гибель не нужно. «Поэтому надо довести дело до победы — погрустить успеем! Мы должны жить, за тех, кто ушел», — уточнил командир.

Ранее комбата «Пятнашки» Ахру Авидзбу наградили знаком «Народное ополчение Донбасса». Его наградил международный общественный фонд «Командарм», а знак ему вручил командир батальона «Русь». С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине.

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Командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба пообещал отомстить ВСУ за убитых товарищей. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «За потерянного бойца надо мстить хладнокровно, а не с горячей головой, чтобы погубить остальных», — говорит Авидзба. Также он рассказал, что к своим сослуживцам нужно относиться по-отечески, но при этом напрасно переживать за их гибель не нужно. «Поэтому надо довести дело до победы — погрустить успеем! Мы должны жить, за тех, кто ушел», — уточнил командир. Ранее комбата «Пятнашки» Ахру Авидзбу наградили знаком «Народное ополчение Донбасса». Его наградил международный общественный фонд «Командарм», а знак ему вручил командир батальона «Русь». С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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