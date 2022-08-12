Комбат «Пятнашки» пообещал отомстить за убитых ВСУ товарищей

В батальоне «Пятнашка» пообещали отомстить ВСУ за гибель товарищей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба пообещал отомстить ВСУ за убитых товарищей. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.
«За потерянного бойца надо мстить хладнокровно, а не с горячей головой, чтобы погубить остальных», — говорит Авидзба. Также он рассказал, что к своим сослуживцам нужно относиться по-отечески, но при этом напрасно переживать за их гибель не нужно. «Поэтому надо довести дело до победы — погрустить успеем! Мы должны жить, за тех, кто ушел», — уточнил командир.
Ранее комбата «Пятнашки» Ахру Авидзбу наградили знаком «Народное ополчение Донбасса». Его наградил международный общественный фонд «Командарм», а знак ему вручил командир батальона «Русь». С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
Подпишитесь на наш дайджест!