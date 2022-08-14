В ХМАО придет резкое похолодание до нуля градусов

15 августа 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО ожидается резкое похолодание ночью и дожди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО синоптики прогнозируют похолодание до нуля градусов ночью, дневная температура при этом в среднем будет составлять 13-16 градусов выше нуля. Также в регионе ожидаются дожди с ветром до 18 м/с. Прогноз погоды подготовили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «15 августа местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +5,+10 градусов, по северо-западу до 0 градусов, днем +12,+17 градусов. 16 августа днем повсеместно кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +5,+10 градусов, днем +13,+18 градусов. 17 августа кратковременный дождь. Ветер северный 8-13 м/с. Температура ночью +3,+8 градусов, днем +11,+16 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске средняя температура днем составит 12-15 градусов выше нуля. Со вторника по четверг синоптики прогнозируют небольшие дожди. Порывы ветра будут достигать 14 м/с. В Сургуте в течение недели дневная температура в среднем составит плюс 8-13 градусов. Со вторника по четверг ожидается небольшие дожди. Ветер с порывами до 14 м/с. В Нижневартовске небольшие дожди пройдут во вторник и среду. Дневная температура будет составлять 7-14 градусов тепла. В понедельник ожидается ветер с порывами до 15 м/с.

В ХМАО синоптики прогнозируют похолодание до нуля градусов ночью, дневная температура при этом в среднем будет составлять 13-16 градусов выше нуля. Также в регионе ожидаются дожди с ветром до 18 м/с. Прогноз погоды подготовили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «15 августа местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +5,+10 градусов, по северо-западу до 0 градусов, днем +12,+17 градусов. 16 августа днем повсеместно кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +5,+10 градусов, днем +13,+18 градусов. 17 августа кратковременный дождь. Ветер северный 8-13 м/с. Температура ночью +3,+8 градусов, днем +11,+16 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске средняя температура днем составит 12-15 градусов выше нуля. Со вторника по четверг синоптики прогнозируют небольшие дожди. Порывы ветра будут достигать 14 м/с. В Сургуте в течение недели дневная температура в среднем составит плюс 8-13 градусов. Со вторника по четверг ожидается небольшие дожди. Ветер с порывами до 14 м/с. В Нижневартовске небольшие дожди пройдут во вторник и среду. Дневная температура будет составлять 7-14 градусов тепла. В понедельник ожидается ветер с порывами до 15 м/с.