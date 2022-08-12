Запад требует от Индии ввести эмбарго на нефть и газ из России

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Нефтяная буровая. Ноябрьск, трубы, буровая, нефть, добыча нефти, нефтяная вышка
Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Западные страны оказывают давление на Индию: они требуют, чтобы та отказалась от российских нефти и газа. Статью об этом выпустило агентство Reuters.

«Индия заявила, что на нее не оказывалось давления со стороны западных стран в связи с закупками энергоносителей в России. Индийские компании наращивают импорт нефти и угля из страны, которую некоторые правительства избегают из-за спецоперации на Украине», — говорится в материале.

Отмечается также, что Индия обогнала Китай и стала крупнейшим покупателем российской нефти. Руководство страны уже заявило, что торговля с Россией вырастет в ближайшие два месяца.

Европейские страны ввели жесткие санкции в отношении российской экономики и банковского сектора после начала вынужденной спецоперации на территории Украины. Основные цели ВС РФ — денацификация, демилитаризация и спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Шестой пакет санкций ЕС предполагал частичное или полное эмбарго на российские энергоносители. Однако некоторые европейские государства тайно скупают российскую нефть. Это свидетельствует о высоких рисках нарушения санкционного режима против РФ.

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Западные страны оказывают давление на Индию: они требуют, чтобы та отказалась от российских нефти и газа. Статью об этом выпустило агентство Reuters. «Индия заявила, что на нее не оказывалось давления со стороны западных стран в связи с закупками энергоносителей в России. Индийские компании наращивают импорт нефти и угля из страны, которую некоторые правительства избегают из-за спецоперации на Украине», — говорится в материале. Отмечается также, что Индия обогнала Китай и стала крупнейшим покупателем российской нефти. Руководство страны уже заявило, что торговля с Россией вырастет в ближайшие два месяца. Европейские страны ввели жесткие санкции в отношении российской экономики и банковского сектора после начала вынужденной спецоперации на территории Украины. Основные цели ВС РФ — денацификация, демилитаризация и спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Шестой пакет санкций ЕС предполагал частичное или полное эмбарго на российские энергоносители. Однако некоторые европейские государства тайно скупают российскую нефть. Это свидетельствует о высоких рисках нарушения санкционного режима против РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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