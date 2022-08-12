Западные страны оказывают давление на Индию: они требуют, чтобы та отказалась от российских нефти и газа. Статью об этом выпустило агентство Reuters.
«Индия заявила, что на нее не оказывалось давления со стороны западных стран в связи с закупками энергоносителей в России. Индийские компании наращивают импорт нефти и угля из страны, которую некоторые правительства избегают из-за спецоперации на Украине», — говорится в материале.
Отмечается также, что Индия обогнала Китай и стала крупнейшим покупателем российской нефти. Руководство страны уже заявило, что торговля с Россией вырастет в ближайшие два месяца.
Европейские страны ввели жесткие санкции в отношении российской экономики и банковского сектора после начала вынужденной спецоперации на территории Украины. Основные цели ВС РФ — денацификация, демилитаризация и спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Шестой пакет санкций ЕС предполагал частичное или полное эмбарго на российские энергоносители. Однако некоторые европейские государства тайно скупают российскую нефть. Это свидетельствует о высоких рисках нарушения санкционного режима против РФ.
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