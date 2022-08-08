Bloomberg: страны Европы тайно скупают российскую нефть

08 августа 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

Страны южной Европы проводят скрытые закупки российской нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейские государства на юге региона и в Средиземноморье скрытно проводят рекордные закупки российской нефти, компенсируя падение закупок в странах Северной Европы. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные о движении танкеров. «Поставки российской нефти в порты Италии и Турции выросли до многонедельных максимумов за семь дней до 5 августа, компенсируя падение поставок клиентам в Северной Европе <…>. Поставки из России в Средиземноморский регион в целом были самыми высокими с середины июня», — сообщает агентство. Кроме того, Испания впервые с апреля закупила партию нефти марки Urals, хотя, по данным издания, поставка была произведена из Казахстана. Также российский сорт нефти впервые с февраля закупила Греция, а Болгария и Румыния нарастили покупки углеводородов из РФ до 255 тысяч баррелей в сутки. По мнению авторов, рост спроса на российскую нефть рядом европейских государств свидетельствует о высоких рисках нарушения санкционного режима против РФ. «Идентификация некоторых из этих грузов как нероссийских, даже если они являются российским сортом, отправленным из российского порта, показывает, насколько трудно будет контролировать санкции, когда они вступят в силу в декабре», — говорится в материале. Евросоюз ввел против России санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. Ради этого Европа перейдет на солнечные батареи и начнет совместно закупать сжиженный природный газ, чтобы избежать конкуренции. Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что возможности зеленой энергетики для Европы закончатся в первую холодную зиму. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейские государства на юге региона и в Средиземноморье скрытно проводят рекордные закупки российской нефти, компенсируя падение закупок в странах Северной Европы. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные о движении танкеров. «Поставки российской нефти в порты Италии и Турции выросли до многонедельных максимумов за семь дней до 5 августа, компенсируя падение поставок клиентам в Северной Европе <…>. Поставки из России в Средиземноморский регион в целом были самыми высокими с середины июня», — сообщает агентство. Кроме того, Испания впервые с апреля закупила партию нефти марки Urals, хотя, по данным издания, поставка была произведена из Казахстана. Также российский сорт нефти впервые с февраля закупила Греция, а Болгария и Румыния нарастили покупки углеводородов из РФ до 255 тысяч баррелей в сутки. По мнению авторов, рост спроса на российскую нефть рядом европейских государств свидетельствует о высоких рисках нарушения санкционного режима против РФ. «Идентификация некоторых из этих грузов как нероссийских, даже если они являются российским сортом, отправленным из российского порта, показывает, насколько трудно будет контролировать санкции, когда они вступят в силу в декабре», — говорится в материале. Евросоюз ввел против России санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. Ради этого Европа перейдет на солнечные батареи и начнет совместно закупать сжиженный природный газ, чтобы избежать конкуренции. Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что возможности зеленой энергетики для Европы закончатся в первую холодную зиму.