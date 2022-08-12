Водители автобусов подрались на улице Краснофлотской в Екатеринбурге. Конфликт сняли на видео пассажиры. Полицейские проверяют информацию, сообщили URA.RU в городском УМВД.
«По данному факту в полицию сообщений не поступало. Сотрудники территориального ОВД зарегистрировали информацию, опубликованную в СМИ. Она будет проверена. Участники конфликта также могут обратиться в органы внутренних дел», — рассказали в полиции.
На видео, опубликованном в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург», видно, как двое водителей эмоционально выясняют отношения возле автобуса и хватают друг друга. Их пытается разнять женщина. Один из пассажиров сделал замечание водителям: «На конечную приедете, потом разбирайтесь».
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