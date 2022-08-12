В Екатеринбурге водители автобусов устроили драку. Видео

12 августа 2022 в 22:16 Размер текста - 17 +

Мужчины эмоционально выясняли отношения, пока пассажиры в автобусе ждали их Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Водители автобусов подрались на улице Краснофлотской в Екатеринбурге. Конфликт сняли на видео пассажиры. Полицейские проверяют информацию, сообщили URA.RU в городском УМВД. «По данному факту в полицию сообщений не поступало. Сотрудники территориального ОВД зарегистрировали информацию, опубликованную в СМИ. Она будет проверена. Участники конфликта также могут обратиться в органы внутренних дел», — рассказали в полиции. На видео, опубликованном в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург», видно, как двое водителей эмоционально выясняют отношения возле автобуса и хватают друг друга. Их пытается разнять женщина. Один из пассажиров сделал замечание водителям: «На конечную приедете, потом разбирайтесь».

Водители автобусов подрались на улице Краснофлотской в Екатеринбурге. Конфликт сняли на видео пассажиры. Полицейские проверяют информацию, сообщили URA.RU в городском УМВД. «По данному факту в полицию сообщений не поступало. Сотрудники территориального ОВД зарегистрировали информацию, опубликованную в СМИ. Она будет проверена. Участники конфликта также могут обратиться в органы внутренних дел», — рассказали в полиции. На видео, опубликованном в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург», видно, как двое водителей эмоционально выясняют отношения возле автобуса и хватают друг друга. Их пытается разнять женщина. Один из пассажиров сделал замечание водителям: «На конечную приедете, потом разбирайтесь».