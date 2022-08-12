В Екатеринбурге водители автобусов устроили драку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбург во время режима самоизоляции по COVID-19, эпидемия, автобус, маршрутка, пожилые люди, виды екатеринбурга
Мужчины эмоционально выясняли отношения, пока пассажиры в автобусе ждали их Фото:

Водители автобусов подрались на улице Краснофлотской в Екатеринбурге. Конфликт сняли на видео пассажиры. Полицейские проверяют информацию, сообщили URA.RU в городском УМВД.

«По данному факту в полицию сообщений не поступало. Сотрудники территориального ОВД зарегистрировали информацию, опубликованную в СМИ. Она будет проверена. Участники конфликта также могут обратиться в органы внутренних дел», — рассказали в полиции.

На видео, опубликованном в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург», видно, как двое водителей эмоционально выясняют отношения возле автобуса и хватают друг друга. Их пытается разнять женщина. Один из пассажиров сделал замечание водителям: «На конечную приедете, потом разбирайтесь».

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Водители автобусов подрались на улице Краснофлотской в Екатеринбурге. Конфликт сняли на видео пассажиры. Полицейские проверяют информацию, сообщили URA.RU в городском УМВД. «По данному факту в полицию сообщений не поступало. Сотрудники территориального ОВД зарегистрировали информацию, опубликованную в СМИ. Она будет проверена. Участники конфликта также могут обратиться в органы внутренних дел», — рассказали в полиции. На видео, опубликованном в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург», видно, как двое водителей эмоционально выясняют отношения возле автобуса и хватают друг друга. Их пытается разнять женщина. Один из пассажиров сделал замечание водителям: «На конечную приедете, потом разбирайтесь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...