В аэропорту задерживается вылет нескольких рейсов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Вылеты пяти рейсов из екатеринбургского аэропорта Кольцово задерживаются на несколько часов. Это следует из информации на онлайн-табло на сайте Кольцово.

Задержан рейс авиакомпании Somon Air в Душанбе. Самолет должен был улететь в 22:15, но вылетит только в 00:15. Также задержаны сразу несколько рейсов «Уральских авиалиний»: в Хабаровск и Красноярск — задержка на четыре часа, а также в Якутск и Благовещенск — на полтора часа. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний», чтобы узнать, почему рейсы откладываются. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» вошли в топ-3 российских авиакомпаний по пассажиропотоку по итогам июля. За месяц авиаперевозчик принял на свои самолеты 1 млн 105 тысяч человек.