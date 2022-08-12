Трамп возмутился изъятием документов во время обыска в его доме

13 августа 2022 в 00:19 Размер текста - 17 +

Трамп считает, что ФБР могли всего-навсего попросить его отдать им его документы Фото: Официальный сайт Президента РФ Агентам не было никакой необходимости врываться в дом бывшего лидера США Дональда Трампа и устраивать там обыск. Так считает сам экс-президент Америки. «Во-первых, все было рассекречено. Во-вторых, у них не было необходимости „изымать“ что-либо. Они могли получить это в любое время, не играя в политику и не вламываясь в Мар-а-Лаго», — говорится в письменном заявлении Трампа, передает РИА «Новости». Он сказал, что у него можно было всего лишь попросить отдать эти документы. Известно, что в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде нашли и изъяли 11 комплектов секретных документов, пишет газета The Wall Street Journal. У политика забрали около 20 коробок с различным содержимым. Обыски в поместье экс-лидера США прошли 8 августа. Сто агентов ФБР могли искать документы, которые Трамп взял из Белого дома после прихода к власти Джо Байдена, констатировали в Rolling Stone. Глава Минюста и генпрокурор страны Меррик Гарланд доложил, что он лично одобрил решение о запросе ордера на обыск. Позже стало известно, что у него искали документы, связанные с ядерным оружием.

Агентам не было никакой необходимости врываться в дом бывшего лидера США Дональда Трампа и устраивать там обыск. Так считает сам экс-президент Америки. «Во-первых, все было рассекречено. Во-вторых, у них не было необходимости „изымать“ что-либо. Они могли получить это в любое время, не играя в политику и не вламываясь в Мар-а-Лаго», — говорится в письменном заявлении Трампа, передает РИА «Новости». Он сказал, что у него можно было всего лишь попросить отдать эти документы. Известно, что в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде нашли и изъяли 11 комплектов секретных документов, пишет газета The Wall Street Journal. У политика забрали около 20 коробок с различным содержимым. Обыски в поместье экс-лидера США прошли 8 августа. Сто агентов ФБР могли искать документы, которые Трамп взял из Белого дома после прихода к власти Джо Байдена, констатировали в Rolling Stone. Глава Минюста и генпрокурор страны Меррик Гарланд доложил, что он лично одобрил решение о запросе ордера на обыск. Позже стало известно, что у него искали документы, связанные с ядерным оружием.