WP: в доме Трампа искали документы документы о ядерном оружии

Сотрудники ФБР в ходе обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде рассчитывали обнаружить секретные документы, связанные с ядерным оружием. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.
«Секретные документы, касающиеся ядерного оружия, были среди предметов, которые агенты ФБР искали в резиденции бывшего президента», — говорится в материале. Источники издания не уточнили, какого рода информацию искали агенты и касается ли она оружия, принадлежащего Соединенным Штатам или какой-либо другой стране. Инсайдеры также не сказали, были ли найдены указанные документы.
Обыски в поместье экс-лидера США прошли 8 августа. Сто агентов ФБР могли искать документы, которые Трамп взял из Белого дома после прихода к власти действующего американского президента Джо Байдена. Позднее власти США попросили суд рассекретить документы Трампа.
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