WP: в доме Трампа искали документы документы о ядерном оружии 12 августа 2022 в 05:38 Размер текста - 17 + Трамп в своей резиденции мог скрывать документы, связанные с ядерным оружием Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Сотрудники ФБР в ходе обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде рассчитывали обнаружить секретные документы, связанные с ядерным оружием. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники. «Секретные документы, касающиеся ядерного оружия, были среди предметов, которые агенты ФБР искали в резиденции бывшего президента», — говорится в материале. Источники издания не уточнили, какого рода информацию искали агенты и касается ли она оружия, принадлежащего Соединенным Штатам или какой-либо другой стране. Инсайдеры также не сказали, были ли найдены указанные документы. Обыски в поместье экс-лидера США прошли 8 августа. Сто агентов ФБР могли искать документы, которые Трамп взял из Белого дома после прихода к власти действующего американского президента Джо Байдена. Позднее власти США попросили суд рассекретить документы Трампа. Сотрудники ФБР в ходе обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде рассчитывали обнаружить секретные документы, связанные с ядерным оружием. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники. «Секретные документы, касающиеся ядерного оружия, были среди предметов, которые агенты ФБР искали в резиденции бывшего президента», — говорится в материале. Источники издания не уточнили, какого рода информацию искали агенты и касается ли она оружия, принадлежащего Соединенным Штатам или какой-либо другой стране. Инсайдеры также не сказали, были ли найдены указанные документы. Обыски в поместье экс-лидера США прошли 8 августа. Сто агентов ФБР могли искать документы, которые Трамп взял из Белого дома после прихода к власти действующего американского президента Джо Байдена. Позднее власти США попросили суд рассекретить документы Трампа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям