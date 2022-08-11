11 августа 2022

WP: в доме Трампа искали документы документы о ядерном оружии

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, рукопожатие, трамп дональд, столтенберг йенс
Трамп в своей резиденции мог скрывать документы, связанные с ядерным оружием Фото:

Сотрудники ФБР в ходе обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде рассчитывали обнаружить секретные документы, связанные с ядерным оружием. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

«Секретные документы, касающиеся ядерного оружия, были среди предметов, которые агенты ФБР искали в резиденции бывшего президента», — говорится в материале. Источники издания не уточнили, какого рода информацию искали агенты и касается ли она оружия, принадлежащего Соединенным Штатам или какой-либо другой стране. Инсайдеры также не сказали, были ли найдены указанные документы.

Обыски в поместье экс-лидера США прошли 8 августа. Сто агентов ФБР могли искать документы, которые Трамп взял из Белого дома после прихода к власти действующего американского президента Джо Байдена. Позднее власти США попросили суд рассекретить документы Трампа.

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Сотрудники ФБР в ходе обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде рассчитывали обнаружить секретные документы, связанные с ядерным оружием. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники. «Секретные документы, касающиеся ядерного оружия, были среди предметов, которые агенты ФБР искали в резиденции бывшего президента», — говорится в материале. Источники издания не уточнили, какого рода информацию искали агенты и касается ли она оружия, принадлежащего Соединенным Штатам или какой-либо другой стране. Инсайдеры также не сказали, были ли найдены указанные документы. Обыски в поместье экс-лидера США прошли 8 августа. Сто агентов ФБР могли искать документы, которые Трамп взял из Белого дома после прихода к власти действующего американского президента Джо Байдена. Позднее власти США попросили суд рассекретить документы Трампа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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