Финская пиццерия ответила на обвинения в русофобии

Пиццерия в Хельсинки Napule Pizzeria Napoletana опровергла фейки о том, что требовала отдельную плату с российских туристов. Об этом сообщили представители ресторана в соцсетях.
«В интернете циркулирует изображение поддельной квитанции, на которой с покупателя сняли пять евро, потому что он русский. Этот чек не от Napule… мы пытались выяснить происхождение мошеннической публикации, но, к сожалению, нам это не удалось, поэтому мы обращаемся с заявлением о возбуждении уголовного дела в полицию», — поделились сотрудники пиццерии, передает РИА «Новости».
Ранее в интернете появились фотографии якобы чека из пиццерии Napule Pizzeria Napoletana в Финляндии, пишет ФАН. В счете была указана стоимость двух пицц, а также надбавка в пять евро и надпись «Venäläinen, mene kotiin» («Русский, отправляйся домой»).
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Пиццерия в Хельсинки Napule Pizzeria Napoletana опровергла фейки о том, что требовала отдельную плату с российских туристов. Об этом сообщили представители ресторана в соцсетях. «В интернете циркулирует изображение поддельной квитанции, на которой с покупателя сняли пять евро, потому что он русский. Этот чек не от Napule… мы пытались выяснить происхождение мошеннической публикации, но, к сожалению, нам это не удалось, поэтому мы обращаемся с заявлением о возбуждении уголовного дела в полицию», — поделились сотрудники пиццерии, передает РИА «Новости». Ранее в интернете появились фотографии якобы чека из пиццерии Napule Pizzeria Napoletana в Финляндии, пишет ФАН. В счете была указана стоимость двух пицц, а также надбавка в пять евро и надпись «Venäläinen, mene kotiin» («Русский, отправляйся домой»).