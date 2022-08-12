12 августа 2022

Власти опровергли слухи о переезде курганской стоматологии

© Служба новостей «URA.RU»
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Возможный переезд детской стоматологии вызвал бурное обсуждение в соцсети Фото:

Курганская детская стоматология не будет переезжать в новое здание в микрорайоне Заозерный. Такая информация появилась в СМИ.

«В настоящее время информация о переводе детской стоматологии в любое другое медицинское учреждение не соответствует действительности. Медорганизация осуществляет свою деятельность по существующему адресу, в соответствии с действующим уставом и лицензией на осуществление медицинской деятельности», — пояснили в пресс-службе правительства региона порталу «45.RU». Информация опубликована на сайте издания.

URA.RU писало ранее о том, что курганцы обсуждали возможные планы по оптимизации и переводу Курганской детской стоматологической поликлиники в новое здание. Один из пользователей соцсетей был уверен, что под прикрытием идеи оптимизации оказания медпомощи в депздраве решается именно этот вопрос.

О запуске реформы по объединению ресурсов больниц в районах и муниципальных округах заговорили в начале лета. По мнению властей, в результате пациенты смогут получать специализированную медицинскую помощь на достойном уровне, не выезжая в областной центр.

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Курганская детская стоматология не будет переезжать в новое здание в микрорайоне Заозерный. Такая информация появилась в СМИ. «В настоящее время информация о переводе детской стоматологии в любое другое медицинское учреждение не соответствует действительности. Медорганизация осуществляет свою деятельность по существующему адресу, в соответствии с действующим уставом и лицензией на осуществление медицинской деятельности», — пояснили в пресс-службе правительства региона порталу «45.RU». Информация опубликована на сайте издания. URA.RU писало ранее о том, что курганцы обсуждали возможные планы по оптимизации и переводу Курганской детской стоматологической поликлиники в новое здание. Один из пользователей соцсетей был уверен, что под прикрытием идеи оптимизации оказания медпомощи в депздраве решается именно этот вопрос. О запуске реформы по объединению ресурсов больниц в районах и муниципальных округах заговорили в начале лета. По мнению властей, в результате пациенты смогут получать специализированную медицинскую помощь на достойном уровне, не выезжая в областной центр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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