Власти опровергли слухи о переезде курганской стоматологии

Возможный переезд детской стоматологии вызвал бурное обсуждение в соцсети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская детская стоматология не будет переезжать в новое здание в микрорайоне Заозерный. Такая информация появилась в СМИ.

«В настоящее время информация о переводе детской стоматологии в любое другое медицинское учреждение не соответствует действительности. Медорганизация осуществляет свою деятельность по существующему адресу, в соответствии с действующим уставом и лицензией на осуществление медицинской деятельности», — пояснили в пресс-службе правительства региона порталу «45.RU». Информация опубликована на сайте издания.

URA.RU писало ранее о том, что курганцы обсуждали возможные планы по оптимизации и переводу Курганской детской стоматологической поликлиники в новое здание. Один из пользователей соцсетей был уверен, что под прикрытием идеи оптимизации оказания медпомощи в депздраве решается именно этот вопрос.

О запуске реформы по объединению ресурсов больниц в районах и муниципальных округах заговорили в начале лета. По мнению властей, в результате пациенты смогут получать специализированную медицинскую помощь на достойном уровне, не выезжая в областной центр.