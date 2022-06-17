Курганцы обсуждают оптимизацию и переезд детской стоматологии

Курганцы беспокоятся из-за планов по оптимизации детской стоматологической поликлиники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы обсуждают планы по оптимизации и переводу Курганской детской стоматологической поликлиники в новое здание в Заозерном районе. Об этом сообщается в курганских пабликах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«В ближайшее время практически прекратит существование единственная в области Курганская детская стоматологическая поликлиника. Под прикрытием идеи оптимизации оказания медпомощи в депздраве решается вопрос о переводе детской стоматологии в строящееся здание новой детской поликлиники. Располагаться она будет в Заозерном микрорайоне на окраине города. Десятилетиями отлаженная работа коллектива будет разрушена, сотрудники начали искать новые места работы», — говорится в сообщении, размещенном в группе «Аноним Курган».

Автор отмечает, что в здании на ул. Карельцева, 111, где сейчас находится детская стоматология, планируют разместить психоневрологический диспансер «со специфическими пациентами». В комментариях курганцы отмечают, что «в Заозерный доехать порой тяжелее чем в Шевелевку». На лечение в больницу детей везут со всех районов области. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области планируют запустить реформу больниц в районах и муниципальных округах. По словам директора департамента здравоохранения Алексея Сигидаева, на базе некоторых ЦРБ будут созданы межрайонные больницы, которые смогут принимать пациентов из разных районов. В таких клиниках будут доступны высокотехнологичные обследования и сложные операции. При этом закрытие больниц и увольнений персонала не планируется.

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