В ХМАО человек устроил поножовщину, а после выпал из окна

В Югорске, в результате ссоры, житель ХМАО ударил ножом человека, после чего, по неустановленным причинам, выпал из окна 7-го этажа. О происшествии сообщается в группе «ЧП | Югорска и Советского района» в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня на Чкалова зарезал одного человека, и потом выпал с 7 этажа», — написал анонимный автор поста. В комментариях к посту появилось пояснение, что нападавший покинул дом через окно, после того, как соседи попытались вмешаться в ситуацию.
В пресс-службе УМВД по ХМАО факт происшествия подтвердили. Также, корреспонденту URA.RU пояснили, что расследованием занимается следственный комитет.
Корреспондент агентства направил запрос в СК СКР по ХМАО, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не получен.
Ранее URA.RU сообщало о нападении на человека в Нижневартовске. Для сокрытия следов преступления на него натравили собак.
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