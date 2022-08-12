В ХМАО человек устроил поножовщину, а после выпал из окна

13 августа 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

В Югорске нападавший ударил человека ножом, а после выпал из окна Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Югорске, в результате ссоры, житель ХМАО ударил ножом человека, после чего, по неустановленным причинам, выпал из окна 7-го этажа. О происшествии сообщается в группе «ЧП | Югорска и Советского района» в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня на Чкалова зарезал одного человека, и потом выпал с 7 этажа», — написал анонимный автор поста. В комментариях к посту появилось пояснение, что нападавший покинул дом через окно, после того, как соседи попытались вмешаться в ситуацию. В пресс-службе УМВД по ХМАО факт происшествия подтвердили. Также, корреспонденту URA.RU пояснили, что расследованием занимается следственный комитет. Корреспондент агентства направил запрос в СК СКР по ХМАО, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало о нападении на человека в Нижневартовске. Для сокрытия следов преступления на него натравили собак.

В Югорске, в результате ссоры, житель ХМАО ударил ножом человека, после чего, по неустановленным причинам, выпал из окна 7-го этажа. О происшествии сообщается в группе «ЧП | Югорска и Советского района» в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня на Чкалова зарезал одного человека, и потом выпал с 7 этажа», — написал анонимный автор поста. В комментариях к посту появилось пояснение, что нападавший покинул дом через окно, после того, как соседи попытались вмешаться в ситуацию. В пресс-службе УМВД по ХМАО факт происшествия подтвердили. Также, корреспонденту URA.RU пояснили, что расследованием занимается следственный комитет. Корреспондент агентства направил запрос в СК СКР по ХМАО, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало о нападении на человека в Нижневартовске. Для сокрытия следов преступления на него натравили собак.