12 августа 2022
11 августа 2022

В ХМАО человек устроил поножовщину, а после выпал из окна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, нож, убийство, нападение, покушение, уголовник, маньяк
В Югорске нападавший ударил человека ножом, а после выпал из окна Фото:

В Югорске, в результате ссоры, житель ХМАО ударил ножом человека, после чего, по неустановленным причинам, выпал из окна 7-го этажа. О происшествии сообщается в группе «ЧП | Югорска и Советского района» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня на Чкалова зарезал одного человека, и потом выпал с 7 этажа», — написал анонимный автор поста. В комментариях к посту появилось пояснение, что нападавший покинул дом через окно, после того, как соседи попытались вмешаться в ситуацию.

В пресс-службе УМВД по ХМАО факт происшествия подтвердили. Также, корреспонденту URA.RU пояснили, что расследованием занимается следственный комитет.

Корреспондент агентства направил запрос в СК СКР по ХМАО, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало о нападении на человека в Нижневартовске. Для сокрытия следов преступления на него натравили собак.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В Югорске, в результате ссоры, житель ХМАО ударил ножом человека, после чего, по неустановленным причинам, выпал из окна 7-го этажа. О происшествии сообщается в группе «ЧП | Югорска и Советского района» в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня на Чкалова зарезал одного человека, и потом выпал с 7 этажа», — написал анонимный автор поста. В комментариях к посту появилось пояснение, что нападавший покинул дом через окно, после того, как соседи попытались вмешаться в ситуацию. В пресс-службе УМВД по ХМАО факт происшествия подтвердили. Также, корреспонденту URA.RU пояснили, что расследованием занимается следственный комитет. Корреспондент агентства направил запрос в СК СКР по ХМАО, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало о нападении на человека в Нижневартовске. Для сокрытия следов преступления на него натравили собак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...