МИД РФ: США становятся стороной конфликта на Украине

13 августа 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Действия США говорят о том, что они являются стороной конфликта на Украине, считает Александр Дарчиев Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Влияние властей США на Киев показывает, что Америка все больше становится одной из сторон конфликта на Украине. Такое заявление сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. «Степень влияния Вашингтона на Киев превышает все мыслимые границы. Помимо масштабной военной и финансовой помощи, а также моральной поддержки режима, американцы все больше становятся непосредственной стороной конфликта. О таком положении дел пробалтываются сами украинские официальные лица», — сказал Дарчиев в интервью ТАСС. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства отмечал, что под влиянием США Украина отказалась от мирных переговоров. Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что американские власти не хотят урегулирования конфликта на Украине и поэтому продолжают поставки оружия. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сообщил, что США заинтересованы в срыве референдумов на освобожденных территориях.

Влияние властей США на Киев показывает, что Америка все больше становится одной из сторон конфликта на Украине. Такое заявление сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. «Степень влияния Вашингтона на Киев превышает все мыслимые границы. Помимо масштабной военной и финансовой помощи, а также моральной поддержки режима, американцы все больше становятся непосредственной стороной конфликта. О таком положении дел пробалтываются сами украинские официальные лица», — сказал Дарчиев в интервью ТАСС. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства отмечал, что под влиянием США Украина отказалась от мирных переговоров. Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что американские власти не хотят урегулирования конфликта на Украине и поэтому продолжают поставки оружия. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сообщил, что США заинтересованы в срыве референдумов на освобожденных территориях.