Киев и США готовятся сорвать референдумы на освобожденных землях

03 августа 2022 в 21:06 Размер текста - 17 +

США и Украина хотят помешать проведению референдумов на освобожденных РФ территориях Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина и США в ходе телефонных переговоров обсудили сценарий срыва готовящихся референдумов на освобожденных Россией территориях. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Нужно каждый день работать над тем, чтобы не позволить России сделать что угодно — провести референдум, наступление, не имеет значения. Надо поменять логику», — приводит слова Кулебы издание «Укринформ». Он отметил, что 1 августа состоялся телефонный разговор в двухстороннем формате. В разговоре были обсуждены вопросы, касающиеся срыва референдума на освобожденных территориях и потери контроля России над ними. Со стороны Украины помимо Кулебы в нем участвовали руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Со стороны США — помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Марк Милли. С конца февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее целями являются денацификация и демилитаризация страны, защита мирного населения, освобождение территорий Донбасса. Большая часть ЛДНР, Херсонская область и значительная часть Запорожской области были освобождены российскими военными. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что спецоперация по освобождению Донбасса идет по плану.

Украина и США в ходе телефонных переговоров обсудили сценарий срыва готовящихся референдумов на освобожденных Россией территориях. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Нужно каждый день работать над тем, чтобы не позволить России сделать что угодно — провести референдум, наступление, не имеет значения. Надо поменять логику», — приводит слова Кулебы издание «Укринформ». Он отметил, что 1 августа состоялся телефонный разговор в двухстороннем формате. В разговоре были обсуждены вопросы, касающиеся срыва референдума на освобожденных территориях и потери контроля России над ними. Со стороны Украины помимо Кулебы в нем участвовали руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Со стороны США — помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Марк Милли. С конца февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее целями являются денацификация и демилитаризация страны, защита мирного населения, освобождение территорий Донбасса. Большая часть ЛДНР, Херсонская область и значительная часть Запорожской области были освобождены российскими военными. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что спецоперация по освобождению Донбасса идет по плану.