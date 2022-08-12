На Курганском ипподроме разыграют главный приз соревнования — «Кубок губернатора Курганской области» по рысистым бегам лошадей орловской породы. Победителей забегов ожидают денежные призы, заявляют организаторы.
«Сегодня здесь [на Курганском ипподроме] проходят конноспортивные соревнования. Главный приз — «Кубок губернатора Курганской области. Также состоятся забеги на призы «Мемориал графа А.Г. Орлова», «Кубок Главы города Кургана», «Барса», «Ковбоя», «В честь коневладельцев Курганской области» и «В честь наездников Курганской области»», — написано в telegram-канале «Курганская область официально».
В программе также числятся: конкур — соревнование лошадей по преодолению препятствий, конкурс дамских шляпок и розыгрыш ценных призов для зрителей. Гостей ожидает концертная программа и возможность лично покататься на лошадях.
На спортивный праздник съехались представители Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Омской областей и Республики Башкортостан
Фото: telegram-канал «Курганская область официально»
Миниатюрность наездника — преимущество в этом виде спорта
Фото: telegram-канал «Курганская область официально»
По словам организаторов, участие в забегах принимают 54 лошади
Фото: telegram-канал «Курганская область официально»
Соревнование проходит при поддержке правительства Курганской области, администрации города Кургана и Совета коневладельцев региона
Фото: telegram-канал «Курганская область официально»
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На Курганском ипподроме разыграют главный приз соревнования — «Кубок губернатора Курганской области» по рысистым бегам лошадей орловской породы. Победителей забегов ожидают денежные призы, заявляют организаторы. «Сегодня здесь [на Курганском ипподроме] проходят конноспортивные соревнования. Главный приз — «Кубок губернатора Курганской области. Также состоятся забеги на призы «Мемориал графа А.Г. Орлова», «Кубок Главы города Кургана», «Барса», «Ковбоя», «В честь коневладельцев Курганской области» и «В честь наездников Курганской области»», — написано в telegram-канале «Курганская область официально». В программе также числятся: конкур — соревнование лошадей по преодолению препятствий, конкурс дамских шляпок и розыгрыш ценных призов для зрителей. Гостей ожидает концертная программа и возможность лично покататься на лошадях.