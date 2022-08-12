Конный спорт считается одним из самых популярных видов досуга в мире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Курганском ипподроме разыграют главный приз соревнования — «Кубок губернатора Курганской области» по рысистым бегам лошадей орловской породы. Победителей забегов ожидают денежные призы, заявляют организаторы.

«Сегодня здесь [на Курганском ипподроме] проходят конноспортивные соревнования. Главный приз — «Кубок губернатора Курганской области. Также состоятся забеги на призы «Мемориал графа А.Г. Орлова», «Кубок Главы города Кургана», «Барса», «Ковбоя», «В честь коневладельцев Курганской области» и «В честь наездников Курганской области»», — написано в telegram-канале «Курганская область официально».

В программе также числятся: конкур — соревнование лошадей по преодолению препятствий, конкурс дамских шляпок и розыгрыш ценных призов для зрителей. Гостей ожидает концертная программа и возможность лично покататься на лошадях.

На спортивный праздник съехались представители Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Омской областей и Республики Башкортостан Фото: telegram-канал «Курганская область официально»

Миниатюрность наездника — преимущество в этом виде спорта Фото: telegram-канал «Курганская область официально»

По словам организаторов, участие в забегах принимают 54 лошади Фото: telegram-канал «Курганская область официально»