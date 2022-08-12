В МЧС предупредили жителей Курганской области о новой опасности

В случае обнаружения ЧС гражданам следует немедленно звонить в пожарно-спасательную службу или на единый номер вызова экстренных служб Фото: Екатерина Сычкова

О чрезвычайной пожарной опасности (пятый — максимальный класс горимости леса) предупредили жителей Курганской области со ссылкой на данные синоптиков в пресс-службе ГУ МЧС России региона. Информация опубликована в официальной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«По прогнозам синоптиков, с 12 по 16 августа в северо-западных районах Курганской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, а в крайних западных и юго-западных районах — высокая пожарная опасность. Существенно повышается риск возникновения природных пожаров, площадей, пройденных огнем, риск его перехода на населенные пункты», — говорится в сообщении.

Сотрудники министерства ЧС напоминают жителям и гостям территории о необходимости неукоснительного соблюдения требований пожарной безопасности. URA.RU писало ранее, что возле озера Ачикуль в Белозерском округе (Курганская область) 5 августа загорелся камыш. Тушить растительность прибыли шесть пожарных на двух машинах из села Нижнетобольное. Также агентство сообщало о том, что вдоль федеральной трассы Курган — Екатеринбург в Каргапольском районе загорелись торфяники. Из-за чего на дороге произошло ДТП.