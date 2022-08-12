12 августа 2022

В МЧС предупредили жителей Курганской области о новой опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, лесные пожары, дым, охрана леса, чистопрудное, отжиг
В случае обнаружения ЧС гражданам следует немедленно звонить в пожарно-спасательную службу или на единый номер вызова экстренных служб Фото:

О чрезвычайной пожарной опасности (пятый — максимальный класс горимости леса) предупредили жителей Курганской области со ссылкой на данные синоптиков в пресс-службе ГУ МЧС России региона. Информация опубликована в официальной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«По прогнозам синоптиков, с 12 по 16 августа в северо-западных районах Курганской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, а в крайних западных и юго-западных районах — высокая пожарная опасность. Существенно повышается риск возникновения природных пожаров, площадей, пройденных огнем, риск его перехода на населенные пункты», — говорится в сообщении.

Сотрудники министерства ЧС напоминают жителям и гостям территории о необходимости неукоснительного соблюдения требований пожарной безопасности. URA.RU писало ранее, что возле озера Ачикуль в Белозерском округе (Курганская область) 5 августа загорелся камыш. Тушить растительность прибыли шесть пожарных на двух машинах из села Нижнетобольное. Также агентство сообщало о том, что вдоль федеральной трассы Курган — Екатеринбург в Каргапольском районе загорелись торфяники. Из-за чего на дороге произошло ДТП.

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О чрезвычайной пожарной опасности (пятый — максимальный класс горимости леса) предупредили жителей Курганской области со ссылкой на данные синоптиков в пресс-службе ГУ МЧС России региона. Информация опубликована в официальной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». «По прогнозам синоптиков, с 12 по 16 августа в северо-западных районах Курганской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, а в крайних западных и юго-западных районах — высокая пожарная опасность. Существенно повышается риск возникновения природных пожаров, площадей, пройденных огнем, риск его перехода на населенные пункты», — говорится в сообщении. Сотрудники министерства ЧС напоминают жителям и гостям территории о необходимости неукоснительного соблюдения требований пожарной безопасности. URA.RU писало ранее, что возле озера Ачикуль в Белозерском округе (Курганская область) 5 августа загорелся камыш. Тушить растительность прибыли шесть пожарных на двух машинах из села Нижнетобольное. Также агентство сообщало о том, что вдоль федеральной трассы Курган — Екатеринбург в Каргапольском районе загорелись торфяники. Из-за чего на дороге произошло ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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