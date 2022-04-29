Вдоль федеральной трассы в Курганской области горит лес. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вдоль федеральной трассы еще встречаются очаги возгораний Фото:

В лесу вдоль федеральной трассы из Кургана в сторону Екатеринбурга до сих пор остаются очаги возгораний. Видимость на дороге ограничена из-за задымления, передает корреспондент URA.RU.

«Вдоль дороги от кольца встречаются участки с открытым огнем. На самом кольце сотрудники ГИБДД предупреждают всех водителей о задымлении, просят включать аварийную сигнализацию и ехать аккуратно», — рассказал очевидец.

Из-за роста числа природных пожаров ввели режим ЧС. Ранее URA.RU сообщало об эвакуации жителей поселка Старый Просвет и села Просвет, расположенных в районе трассы на Екатеринбург. По данным районных властей, сейчас они возвращаются в свои дома, пожары возле Просвета локализованы.

28 апреля было закрыто движение транспорта на трассе Курган — Екатеринбург. Утром 29 апреля дорогу открыли. Но из-за сильного задымления ездить там небезопасно. Позже в региональном ГУ МЧС сообщили, что пожарные предотвратили распространение огня на населенные пункты Кетовского, Белозерского, Каргапольского и Варгашинского районов, а также вокруг Кургана.

Из-за огня и дыма на трассе ограничена видимость
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Из-за пожара ночью движение по трассе полностью закрывали
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Сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем
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В лесу вдоль федеральной трассы из Кургана в сторону Екатеринбурга до сих пор остаются очаги возгораний. Видимость на дороге ограничена из-за задымления, передает корреспондент URA.RU. «Вдоль дороги от кольца встречаются участки с открытым огнем. На самом кольце сотрудники ГИБДД предупреждают всех водителей о задымлении, просят включать аварийную сигнализацию и ехать аккуратно», — рассказал очевидец. Из-за роста числа природных пожаров ввели режим ЧС. Ранее URA.RU сообщало об эвакуации жителей поселка Старый Просвет и села Просвет, расположенных в районе трассы на Екатеринбург. По данным районных властей, сейчас они возвращаются в свои дома, пожары возле Просвета локализованы. 28 апреля было закрыто движение транспорта на трассе Курган — Екатеринбург. Утром 29 апреля дорогу открыли. Но из-за сильного задымления ездить там небезопасно. Позже в региональном ГУ МЧС сообщили, что пожарные предотвратили распространение огня на населенные пункты Кетовского, Белозерского, Каргапольского и Варгашинского районов, а также вокруг Кургана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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