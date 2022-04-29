Вдоль федеральной трассы еще встречаются очаги возгораний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В лесу вдоль федеральной трассы из Кургана в сторону Екатеринбурга до сих пор остаются очаги возгораний. Видимость на дороге ограничена из-за задымления, передает корреспондент URA.RU.

«Вдоль дороги от кольца встречаются участки с открытым огнем. На самом кольце сотрудники ГИБДД предупреждают всех водителей о задымлении, просят включать аварийную сигнализацию и ехать аккуратно», — рассказал очевидец.

Из-за роста числа природных пожаров ввели режим ЧС. Ранее URA.RU сообщало об эвакуации жителей поселка Старый Просвет и села Просвет, расположенных в районе трассы на Екатеринбург. По данным районных властей, сейчас они возвращаются в свои дома, пожары возле Просвета локализованы.

28 апреля было закрыто движение транспорта на трассе Курган — Екатеринбург. Утром 29 апреля дорогу открыли. Но из-за сильного задымления ездить там небезопасно. Позже в региональном ГУ МЧС сообщили, что пожарные предотвратили распространение огня на населенные пункты Кетовского, Белозерского, Каргапольского и Варгашинского районов, а также вокруг Кургана.

Из-за огня и дыма на трассе ограничена видимость Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за пожара ночью движение по трассе полностью закрывали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU