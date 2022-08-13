Политолог Брутер: почему страдающий от санкций ЕС не снимает их

13 августа 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Европа избавляется от неугодных лидеров стран, сказал Владимир Брутер Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Европейские страны, которые даже открыто заявляют о поддержке России или о необходимости снятия с нее санкций, никак не могут повлиять на Союз из-за недостаточной сферы влияния. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «[Отменить санкции] они не способны. Они не обладают достаточной субъектностью. Даже Германия и Австрия ей не обладают в такой мере. Для этого Себастьяна Курца [бывший федеральный канцлер Австрии] в определенный момент и выкинули, чтобы не было высокопоставленного лидера в Европе, который может сформулировать альтернативный курс. Это очень опасно, и от таких людей они всегда избавляются. Они для этого избавились и от Бойко Борисова [бывший премьер-министр] в Болгарии. Здесь не должно быть людей, которые могут идти против», — объяснил Брутер. Он назвал список стран, которые больше всего пострадали на фоне антироссийских санкций. «Это те страны, которые с Россией торговали. Это прибалтийские страны, Германия. К ним можно добавить страны, которые были очень сильно завязаны на российских отпускников. Это, прежде всего, Черногория, Хорватия и Болгария», — добавил эксперт. По его словам, в Европе есть один человек, мнение которого может отличаться от общего в союзе. «Единственным человеком, который может идти против, остается Виктор Орбан [премьер-министром Венгрии]. Но у него всегда было ограниченное влияние на другие страны ввиду различных исторических конфликтов между Венгрией и соседями. Единственная страна, с которой Орбан мог и должен был договариваться, была Австрия. Но замена канцлера в этой стране привела к тому, что договариваться сейчас не с кем», — отметил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейские страны, которые даже открыто заявляют о поддержке России или о необходимости снятия с нее санкций, никак не могут повлиять на Союз из-за недостаточной сферы влияния. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «[Отменить санкции] они не способны. Они не обладают достаточной субъектностью. Даже Германия и Австрия ей не обладают в такой мере. Для этого Себастьяна Курца [бывший федеральный канцлер Австрии] в определенный момент и выкинули, чтобы не было высокопоставленного лидера в Европе, который может сформулировать альтернативный курс. Это очень опасно, и от таких людей они всегда избавляются. Они для этого избавились и от Бойко Борисова [бывший премьер-министр] в Болгарии. Здесь не должно быть людей, которые могут идти против», — объяснил Брутер. Он назвал список стран, которые больше всего пострадали на фоне антироссийских санкций. «Это те страны, которые с Россией торговали. Это прибалтийские страны, Германия. К ним можно добавить страны, которые были очень сильно завязаны на российских отпускников. Это, прежде всего, Черногория, Хорватия и Болгария», — добавил эксперт. По его словам, в Европе есть один человек, мнение которого может отличаться от общего в союзе. «Единственным человеком, который может идти против, остается Виктор Орбан [премьер-министром Венгрии]. Но у него всегда было ограниченное влияние на другие страны ввиду различных исторических конфликтов между Венгрией и соседями. Единственная страна, с которой Орбан мог и должен был договариваться, была Австрия. Но замена канцлера в этой стране привела к тому, что договариваться сейчас не с кем», — отметил политолог.