Врач Габуев предупредил о риске потери зрения из-за сахара

14 августа 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Сахар повышает риск катаракты, сказал Азамат Габуев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чрезмерное потребление сахара может привести к близорукости, катаракте, глоукоме и даже слепоте. Об этом URA.RU рассказал терапевт, врач-гастроэнтеролог сервиса Budu Азамат Габуев. «У людей старших возрастных групп чрезмерное потребление сахара повышает риск катаракты, возрастной макулярной дегенерации — самой частой причины снижения или потери зрения у людей без диабета, глаукомы. У детей и подростков — повышает риск миопии», — сказал Азамат Габуев. Врач назвал главную группу риска по потере зрения. «Из-за недостатка питания структур глаза у пациентов с сахарным диабетом нередко происходит снижение остроты зрения, вплоть до слепоты. Развивается диабетическая ретинопатия — поражение крупных и мелких кровеносных сосудов сетчатки. Повышается проницаемость сосудистой стенки, что вызывает отек и кровоизлияния на глазном дне. Могут образовываться тромбы, нарушающие обмен веществ между кровью и тканями. Они не получают достаточное количество кислорода. Чтобы компенсировать недостаток питания, образуются новые, неполноценные сосуды», — отметил гастроэнтеролог. Поражение сосудов сетчатки не единственная проблема диабетиков, подчеркнул терапевт. «Первые годы пациент с этим заболеванием может не предъявлять никаких жалоб. А затем острота зрения постепенно начинает снижаться. Диабетической ретинопатии часто сопутствуют катаракта (помутнение хрусталика) и глаукома (повышение внутриглазного давления)», — объяснил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чрезмерное потребление сахара может привести к близорукости, катаракте, глоукоме и даже слепоте. Об этом URA.RU рассказал терапевт, врач-гастроэнтеролог сервиса Budu Азамат Габуев. «У людей старших возрастных групп чрезмерное потребление сахара повышает риск катаракты, возрастной макулярной дегенерации — самой частой причины снижения или потери зрения у людей без диабета, глаукомы. У детей и подростков — повышает риск миопии», — сказал Азамат Габуев. Врач назвал главную группу риска по потере зрения. «Из-за недостатка питания структур глаза у пациентов с сахарным диабетом нередко происходит снижение остроты зрения, вплоть до слепоты. Развивается диабетическая ретинопатия — поражение крупных и мелких кровеносных сосудов сетчатки. Повышается проницаемость сосудистой стенки, что вызывает отек и кровоизлияния на глазном дне. Могут образовываться тромбы, нарушающие обмен веществ между кровью и тканями. Они не получают достаточное количество кислорода. Чтобы компенсировать недостаток питания, образуются новые, неполноценные сосуды», — отметил гастроэнтеролог. Поражение сосудов сетчатки не единственная проблема диабетиков, подчеркнул терапевт. «Первые годы пациент с этим заболеванием может не предъявлять никаких жалоб. А затем острота зрения постепенно начинает снижаться. Диабетической ретинопатии часто сопутствуют катаракта (помутнение хрусталика) и глаукома (повышение внутриглазного давления)», — объяснил эксперт.