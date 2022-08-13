Российские войска полностью освободили поселок Пески в ДНР

13 августа 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Российские войска освободили поселок от ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ во время специальной операции на Украине полностью освободили поселок Пески, который находится в Ясиноватском районе Донецкой области. Об этом на брифинге сообщили представители Минобороны РФ. «Полностью освобожден поселок Пески в ДНР. Там находился один из самых мощных укрепрайонов ВСУ», — отметили в ведомстве. Авдеевское направление считается стратегически важным для российской армии. Ранее сообщалось, что направление Песков дозачищалось. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что противник бросил свои позиции и пытался создать укрепления в районе. Спецоперацию на территории Украины, которая проходит вынужденно, президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной стали участившиеся обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинской армии и националистических батальонов. В этих республиках было введено военное положение. Цель российских войск там — защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация территории.

Вооруженные силы РФ во время специальной операции на Украине полностью освободили поселок Пески, который находится в Ясиноватском районе Донецкой области. Об этом на брифинге сообщили представители Минобороны РФ. «Полностью освобожден поселок Пески в ДНР. Там находился один из самых мощных укрепрайонов ВСУ», — отметили в ведомстве. Авдеевское направление считается стратегически важным для российской армии. Ранее сообщалось, что направление Песков дозачищалось. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что противник бросил свои позиции и пытался создать укрепления в районе. Спецоперацию на территории Украины, которая проходит вынужденно, президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной стали участившиеся обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинской армии и националистических батальонов. В этих республиках было введено военное положение. Цель российских войск там — защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация территории.