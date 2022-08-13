Российские войска полностью освободили поселок Пески в ДНР

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Колонна военной техники в районе Запорожской области. Запорожская область, военные, танк, СВО
Российские войска освободили поселок от ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ во время специальной операции на Украине полностью освободили поселок Пески, который находится в Ясиноватском районе Донецкой области. Об этом на брифинге сообщили представители Минобороны РФ.

«Полностью освобожден поселок Пески в ДНР. Там находился один из самых мощных укрепрайонов ВСУ», — отметили в ведомстве.

Авдеевское направление считается стратегически важным для российской армии. Ранее сообщалось, что направление Песков дозачищалось. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что противник бросил свои позиции и пытался создать укрепления в районе.

Спецоперацию на территории Украины, которая проходит вынужденно, президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной стали участившиеся обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинской армии и националистических батальонов. В этих республиках было введено военное положение. Цель российских войск там — защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация территории.

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Вооруженные силы РФ во время специальной операции на Украине полностью освободили поселок Пески, который находится в Ясиноватском районе Донецкой области. Об этом на брифинге сообщили представители Минобороны РФ. «Полностью освобожден поселок Пески в ДНР. Там находился один из самых мощных укрепрайонов ВСУ», — отметили в ведомстве. Авдеевское направление считается стратегически важным для российской армии. Ранее сообщалось, что направление Песков дозачищалось. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что противник бросил свои позиции и пытался создать укрепления в районе. Спецоперацию на территории Украины, которая проходит вынужденно, президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной стали участившиеся обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинской армии и националистических батальонов. В этих республиках было введено военное положение. Цель российских войск там — защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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