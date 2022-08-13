Киссинджер: США сами создали угрозу войны с Россией и Китаем

13 августа 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер признал, что страна находится на грани войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки находятся на грани войны с Китаем и Россией из-за неумелой внешней политики. Такое мнение высказал бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер. «Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали. И не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», — отметил он в беседе с журналистами издания Wall Street Journal. По его словам, эту ситуацию можно улучшить, если не нагнетать обстановку. Киссинджер возглавлял Госдеп с 1973 по 1977 годы. После ухода с поста он написал 19 книг, в том числе исторических. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине после участившихся обстрелов Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Главная цель — спасти мирное население ДНР и ЛНР. США начали помогать Украине оружием и поддерживать ее финансово. Отношения Америки и Китая ухудшились после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она прилетела туда, чтобы поддержать правительство непризнанного государства. В КНР считают Тайвань своей территорией и приняли ряд жестких мер после жеста правительства США. Китайские власти предупредили Штаты о последствиях, передает «Царьград».

Соединенные Штаты Америки находятся на грани войны с Китаем и Россией из-за неумелой внешней политики. Такое мнение высказал бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер. «Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали. И не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», — отметил он в беседе с журналистами издания Wall Street Journal. По его словам, эту ситуацию можно улучшить, если не нагнетать обстановку. Киссинджер возглавлял Госдеп с 1973 по 1977 годы. После ухода с поста он написал 19 книг, в том числе исторических. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине после участившихся обстрелов Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Главная цель — спасти мирное население ДНР и ЛНР. США начали помогать Украине оружием и поддерживать ее финансово. Отношения Америки и Китая ухудшились после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она прилетела туда, чтобы поддержать правительство непризнанного государства. В КНР считают Тайвань своей территорией и приняли ряд жестких мер после жеста правительства США. Китайские власти предупредили Штаты о последствиях, передает «Царьград».