12 августа 2022

Instasamka объявила о завершении рэп-карьеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Instasamka заявила, что заканчивает карьеру рэперши Фото:

Блогерша и певица Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска Тюменской области) заявила о завершении карьеры рэперши. Об этом девушка написала в своем telegram-канале. Певица намекнула, что теперь будет выпускать песни в новом жанре.

«Рэпа больше не будет. Мой рэп прекращает свою работу на территории Российской Федерации и передает франшизу „Instasamka“ попсе», — написала Instasamka в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что Instasamka рассказала о самом дорогом подарке, который она сделала своей маме. Девушка дала возможность матери больше никогда не работать.

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Блогерша и певица Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска Тюменской области) заявила о завершении карьеры рэперши. Об этом девушка написала в своем telegram-канале. Певица намекнула, что теперь будет выпускать песни в новом жанре. «Рэпа больше не будет. Мой рэп прекращает свою работу на территории Российской Федерации и передает франшизу „Instasamka“ попсе», — написала Instasamka в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что Instasamka рассказала о самом дорогом подарке, который она сделала своей маме. Девушка дала возможность матери больше никогда не работать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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