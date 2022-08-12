Instasamka объявила о завершении рэп-карьеры

Instasamka заявила, что заканчивает карьеру рэперши Фото: соцсети Дарьи Зотеевой

Блогерша и певица Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска Тюменской области) заявила о завершении карьеры рэперши. Об этом девушка написала в своем telegram-канале. Певица намекнула, что теперь будет выпускать песни в новом жанре.

«Рэпа больше не будет. Мой рэп прекращает свою работу на территории Российской Федерации и передает франшизу „Instasamka“ попсе», — написала Instasamka в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что Instasamka рассказала о самом дорогом подарке, который она сделала своей маме. Девушка дала возможность матери больше никогда не работать.