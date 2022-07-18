Миллионерша Instasamka рассказала о самом дорогом подарке маме

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Instasamka дала возможность своей маме больше никогда не работать Фото:

Блогер и певица Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска Тюменской области) рассказала о самом дорогом подарке, которой она сделала своей матери. Информацию девушка раскрыла в своем telegram-канале.

«Меня спрашивают: „Ты дарила что-то очень дорогое своей маме?“. Она не работает и больше никогда не будет», — написала Инстасамка в своем telegram-канале.

В марте 2021 года в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром» Зотеева рассказал о своих доходах. По ее словам, ее заработок от месяца к месяцу составлял от пяти до девяти миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что Инстасамка объявила о том, что скоро сделает себе новую пластическую операцию. На установку имплантов в бедра девушка собирается потратить миллион рублей.

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Блогер и певица Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска Тюменской области) рассказала о самом дорогом подарке, которой она сделала своей матери. Информацию девушка раскрыла в своем telegram-канале. «Меня спрашивают: „Ты дарила что-то очень дорогое своей маме?“. Она не работает и больше никогда не будет», — написала Инстасамка в своем telegram-канале. В марте 2021 года в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром» Зотеева рассказал о своих доходах. По ее словам, ее заработок от месяца к месяцу составлял от пяти до девяти миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что Инстасамка объявила о том, что скоро сделает себе новую пластическую операцию. На установку имплантов в бедра девушка собирается потратить миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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