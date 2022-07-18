Миллионерша Instasamka рассказала о самом дорогом подарке маме

18 июля 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Instasamka дала возможность своей маме больше никогда не работать Фото: личный архив Дарьи Зотеевой © URA.RU Блогер и певица Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска Тюменской области) рассказала о самом дорогом подарке, которой она сделала своей матери. Информацию девушка раскрыла в своем telegram-канале. «Меня спрашивают: „Ты дарила что-то очень дорогое своей маме?“. Она не работает и больше никогда не будет», — написала Инстасамка в своем telegram-канале. В марте 2021 года в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром» Зотеева рассказал о своих доходах. По ее словам, ее заработок от месяца к месяцу составлял от пяти до девяти миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что Инстасамка объявила о том, что скоро сделает себе новую пластическую операцию. На установку имплантов в бедра девушка собирается потратить миллион рублей.

Блогер и певица Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска Тюменской области) рассказала о самом дорогом подарке, которой она сделала своей матери. Информацию девушка раскрыла в своем telegram-канале. «Меня спрашивают: „Ты дарила что-то очень дорогое своей маме?“. Она не работает и больше никогда не будет», — написала Инстасамка в своем telegram-канале. В марте 2021 года в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром» Зотеева рассказал о своих доходах. По ее словам, ее заработок от месяца к месяцу составлял от пяти до девяти миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что Инстасамка объявила о том, что скоро сделает себе новую пластическую операцию. На установку имплантов в бедра девушка собирается потратить миллион рублей.