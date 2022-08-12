Туристы на сап-бордах попали в шторм на челябинском озере. Фото

13 августа 2022 в 22:19 Размер текста - 17 +

На озере Увильды был ветер и волны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Трое молодых людей на сап-бордах попали в шторм на озере Увильды. Им потребовалась помощь спасателей, рассказали в пресс-центре поисково-спасательной Челябинской области. «Днем 13 августа на озере Увильды сразу несколько групп отдыхающих оказались в бедственном положении. Сигнал о бедствии смогли послать три молодых человека — они катались на двух сап-бордах, но неосмотрительно вышли из тихой заводи близ базы отдыха „Лесное озеро“, а на открытом пространстве не смогли справиться с ветром и высокой волной», — рассказали в пресс-центре. Спасатели выехали в указанный район, в нарушение мер безопасности все трое находились без спасательных жилетов. Пострадавшие были найдены на одном из островов и эвакуированы к берегу. Кроме того, как сообщает портал 74.ру, в этот же день на Увильдах просили о помощи больше десятка девушек на сапах. Их унесло от берега. Помощь им оказали другие отдыхающие. На берег туристов доставили спасатели Поисково-спасательная служба Челябинской области

Трое молодых людей на сап-бордах попали в шторм на озере Увильды. Им потребовалась помощь спасателей, рассказали в пресс-центре поисково-спасательной Челябинской области. «Днем 13 августа на озере Увильды сразу несколько групп отдыхающих оказались в бедственном положении. Сигнал о бедствии смогли послать три молодых человека — они катались на двух сап-бордах, но неосмотрительно вышли из тихой заводи близ базы отдыха „Лесное озеро“, а на открытом пространстве не смогли справиться с ветром и высокой волной», — рассказали в пресс-центре. Спасатели выехали в указанный район, в нарушение мер безопасности все трое находились без спасательных жилетов. Пострадавшие были найдены на одном из островов и эвакуированы к берегу. Кроме того, как сообщает портал 74.ру, в этот же день на Увильдах просили о помощи больше десятка девушек на сапах. Их унесло от берега. Помощь им оказали другие отдыхающие.