12 августа 2022

Туристы на сап-бордах попали в шторм на челябинском озере. Фото

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Озера Южного Урала. Челябинская область, лето, тургояк, отдых, озеро, аргази, природа, южный урал, туризм, климат, экология, увильды, кисегач
На озере Увильды был ветер и волны Фото:

Трое молодых людей на сап-бордах попали в шторм на озере Увильды. Им потребовалась помощь спасателей, рассказали в пресс-центре поисково-спасательной Челябинской области.

«Днем 13 августа на озере Увильды сразу несколько групп отдыхающих оказались в бедственном положении. Сигнал о бедствии смогли послать три молодых человека — они катались на двух сап-бордах, но неосмотрительно вышли из тихой заводи близ базы отдыха „Лесное озеро“, а на открытом пространстве не смогли справиться с ветром и высокой волной», — рассказали в пресс-центре.

Спасатели выехали в указанный район, в нарушение мер безопасности все трое находились без спасательных жилетов. Пострадавшие были найдены на одном из островов и эвакуированы к берегу.

Кроме того, как сообщает портал 74.ру, в этот же день на Увильдах просили о помощи больше десятка девушек на сапах. Их унесло от берега. Помощь им оказали другие отдыхающие.

На берег туристов доставили спасатели

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Трое молодых людей на сап-бордах попали в шторм на озере Увильды. Им потребовалась помощь спасателей, рассказали в пресс-центре поисково-спасательной Челябинской области. «Днем 13 августа на озере Увильды сразу несколько групп отдыхающих оказались в бедственном положении. Сигнал о бедствии смогли послать три молодых человека — они катались на двух сап-бордах, но неосмотрительно вышли из тихой заводи близ базы отдыха „Лесное озеро“, а на открытом пространстве не смогли справиться с ветром и высокой волной», — рассказали в пресс-центре. Спасатели выехали в указанный район, в нарушение мер безопасности все трое находились без спасательных жилетов. Пострадавшие были найдены на одном из островов и эвакуированы к берегу. Кроме того, как сообщает портал 74.ру, в этот же день на Увильдах просили о помощи больше десятка девушек на сапах. Их унесло от берега. Помощь им оказали другие отдыхающие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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