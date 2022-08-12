Прострадавшего доставили в ОКБ №2 Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени в районе перекрестка улиц Харьковская и Максима Горького произошло ДТП с автобусом. Об это сообщили очевидцы в социальных сетях. В пресс-службе областного УГИБДД корреспонденту URA.RU прокомментировали информацию.

«Сегодня в районе перекрестка Харьковская — Максима Горького автобус столкнулся с Hyundai Solaris», — написал анонимный пользователь в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте». Автор публикации также добавил фото после ДТП.

«Улица Максима Горького, 28. Столкновение маршрутного автобуса и Hyundai Solaris. Выезд на встречную полосу», — прокомментировали URA.RU пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что пострадал водитель легкового автомобиля.

«Вызов поступил в 19:46. Прибытие в 19:58. После осмотра и оказания помощи пациент (молодой человек) был доставлен в ОКБ №2», — сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения по региону. Информацию о состоянии пострадавшего пообещали прокомментировать позже.