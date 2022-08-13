NYT: Путин взбесил Запад новым партнерством

По его словам Эрлангера, желание Эрдогана сохранить отношения с Путиным связано с взаимовыгодным сотрудничествомФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
Сотрудничество президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Эрдогана возмущает западные страны. Об этом заявил журналист иностранного издания Стивен Эрлангер.
«Взаимные вызовы сблизили двух президентов как никогда. Они встречались дважды за последние три недели. Эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО, поскольку он создает значительную брешь в дамбе санкций, которую из-за всех сил пытается соорудить Запад», — пишет Эрлангер в статье для The New York Times.
Он отмечает, что Анкара отказалась от поддержки санкций против РФ, она изучает возможность сотрудничать с российскими банками, попавшими под ограничения. Также Турция принимает платежи по российским кредитным картам. По его словам, желание Эрдогана сохранить отношения с Россией связано с готовностью Путина к взаимовыгодному сотрудничеству.
Ранее обозреватель Патрик Сайкс в материале Bloomberg заявил, что член НАТО Турция продолжила активно торговать с Москвой, несмотря на санкции в отношении России. По его словам, «это расстроит союзников Анкары по НАТО, которые пытались изолировать экономику России с помощью санкций». Также вырос рост торговли между странами, например, торговля автомобилями увеличилась на 58%.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Сотрудничество президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Эрдогана возмущает западные страны. Об этом заявил журналист иностранного издания Стивен Эрлангер. «Взаимные вызовы сблизили двух президентов как никогда. Они встречались дважды за последние три недели. Эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО, поскольку он создает значительную брешь в дамбе санкций, которую из-за всех сил пытается соорудить Запад», — пишет Эрлангер в статье для The New York Times. Он отмечает, что Анкара отказалась от поддержки санкций против РФ, она изучает возможность сотрудничать с российскими банками, попавшими под ограничения. Также Турция принимает платежи по российским кредитным картам. По его словам, желание Эрдогана сохранить отношения с Россией связано с готовностью Путина к взаимовыгодному сотрудничеству. Ранее обозреватель Патрик Сайкс в материале Bloomberg заявил, что член НАТО Турция продолжила активно торговать с Москвой, несмотря на санкции в отношении России. По его словам, «это расстроит союзников Анкары по НАТО, которые пытались изолировать экономику России с помощью санкций». Также вырос рост торговли между странами, например, торговля автомобилями увеличилась на 58%.