Bloomberg: Турция разрушила планы Запада по изоляции России

13 августа 2022 в 00:37 Размер текста - 17 +

Турция продолжила активно торговать с РФ, несмотря на санкции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запад ввел беспрецедентные санкции в отношении России и попытался сократить ее доходы от экспорта энергоресурсов. Однако член НАТО Турция продолжила активно торговать с Москвой, несмотря на ограничения. На это указывает обозреватель обозреватель Патрик Сайкс в материале Bloomberg. «Санкции вынудили Россию перераспределять продажи нефти и спровоцировали уход транснациональных корпораций. Но одна страна открыто хвастается бумом в торговле с Россией — Турция», — отмечает автор. По его словам, «это расстроит союзников Анкары по НАТО, которые пытались выступить единым фронтом, чтобы изолировать экономику России с помощью санкций». Сайкс напомнил, что ранее министр транспорта Турции Адиль Караисмайлоглу похвастался 58-процентным ростом торговли автомобилями с Россией в первые четыре месяца года. «Это лишь один из примеров масштабного всплеска турецкого экспорта в Россию, который достиг восьмилетнего максимума в 2,91 миллиарда долларов в первом полугодии», — подчеркнул обозреватель. Страны Запада ввели санкции против России из-за начала спецоперации РФ на Украине. Турция не поддержала курс на ограничения. В частности, Москва и Анкара достигли принципиальной договоренности по поводу покупки российского газа за рубли. Кроме того, президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам саммита «астанинской тройки» в Тегеране. Ранее немецкая газета Handelsblatt заявила, что Путин создает новый миропорядок, за которым Западу остается только наблюдать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад ввел беспрецедентные санкции в отношении России и попытался сократить ее доходы от экспорта энергоресурсов. Однако член НАТО Турция продолжила активно торговать с Москвой, несмотря на ограничения. На это указывает обозреватель обозреватель Патрик Сайкс в материале Bloomberg. «Санкции вынудили Россию перераспределять продажи нефти и спровоцировали уход транснациональных корпораций. Но одна страна открыто хвастается бумом в торговле с Россией — Турция», — отмечает автор. По его словам, «это расстроит союзников Анкары по НАТО, которые пытались выступить единым фронтом, чтобы изолировать экономику России с помощью санкций». Сайкс напомнил, что ранее министр транспорта Турции Адиль Караисмайлоглу похвастался 58-процентным ростом торговли автомобилями с Россией в первые четыре месяца года. «Это лишь один из примеров масштабного всплеска турецкого экспорта в Россию, который достиг восьмилетнего максимума в 2,91 миллиарда долларов в первом полугодии», — подчеркнул обозреватель. Страны Запада ввели санкции против России из-за начала спецоперации РФ на Украине. Турция не поддержала курс на ограничения. В частности, Москва и Анкара достигли принципиальной договоренности по поводу покупки российского газа за рубли. Кроме того, президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам саммита «астанинской тройки» в Тегеране. Ранее немецкая газета Handelsblatt заявила, что Путин создает новый миропорядок, за которым Западу остается только наблюдать.