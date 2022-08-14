Экс-депутат Рады: Запад определился с преемником Зеленского

14 августа 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

Кива отметил, что преемник Зеленского — Залужный всегда входил в команду Порошенко Фото: Официальный сайт президента Украины Западные страны выбрали преемника президента Украины Владимира Зеленского. Им является главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Польская „Газета выборча“ в субботнем номере назвала главкома ВСУ Залужного „первым атаманом Украины“. Запад продолжает системно формировать и готовить альтернативу наркоману-Зеленскому. Напомню, Залужный всегда входил в команду Порошенко», — написал Кива в своем telegram-канале. Ранее вероятным преемником Зеленского называли советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Политик заявил о своей готовности заменить Зеленского на посту главы государства, если тот не захочет идти на второй срок. Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков посмеялся над его намерениями. Он считает, что Арестович — эпатажный блогер, который говорит то, что привлечет внимание, что будут обсуждать.

Западные страны выбрали преемника президента Украины Владимира Зеленского. Им является главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Польская „Газета выборча“ в субботнем номере назвала главкома ВСУ Залужного „первым атаманом Украины“. Запад продолжает системно формировать и готовить альтернативу наркоману-Зеленскому. Напомню, Залужный всегда входил в команду Порошенко», — написал Кива в своем telegram-канале. Ранее вероятным преемником Зеленского называли советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Политик заявил о своей готовности заменить Зеленского на посту главы государства, если тот не захочет идти на второй срок. Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков посмеялся над его намерениями. Он считает, что Арестович — эпатажный блогер, который говорит то, что привлечет внимание, что будут обсуждать.