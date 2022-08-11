В Совфеде посмеялись над преемником Зеленского

11 августа 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Алексей Арестович не собирается конкурировать с Владимиром Зеленским, если тот пойдет на второй срок Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков посмеялся над намерениями советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича избираться на пост президента Украины. Арестович заявлял, что у него «безумный рейтинг». «Когда мне сказали, я усмехнулся. Это можно воспринимать с большой долей иронии. Вообще, Арестович — эпатажный блогер. Он, в принципе, говорит нечто такое, что привлечет внимание, что будут обсуждать, даже не соглашаясь с ним. Эпатаж — его форма работы», — сказал Цеков в интервью News.ru . По его словам, к такой форме работы пришли все украинские политики, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Ранее Арестович сказал, что не против избраться на пост главы Украины и назвал свой рейтинг «безумным». Он заявил, что не станет конкурировать с Зеленским, если тот пойдет на второй срок.

Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков посмеялся над намерениями советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича избираться на пост президента Украины. Арестович заявлял, что у него «безумный рейтинг». «Когда мне сказали, я усмехнулся. Это можно воспринимать с большой долей иронии. Вообще, Арестович — эпатажный блогер. Он, в принципе, говорит нечто такое, что привлечет внимание, что будут обсуждать, даже не соглашаясь с ним. Эпатаж — его форма работы», — сказал Цеков в интервью News.ru. По его словам, к такой форме работы пришли все украинские политики, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Ранее Арестович сказал, что не против избраться на пост главы Украины и назвал свой рейтинг «безумным». Он заявил, что не станет конкурировать с Зеленским, если тот пойдет на второй срок.