В Совфеде посмеялись над преемником Зеленского

Алексей Арестович не собирается конкурировать с Владимиром Зеленским, если тот пойдет на второй срокФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков посмеялся над намерениями советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича избираться на пост президента Украины. Арестович заявлял, что у него «безумный рейтинг».
«Когда мне сказали, я усмехнулся. Это можно воспринимать с большой долей иронии. Вообще, Арестович — эпатажный блогер. Он, в принципе, говорит нечто такое, что привлечет внимание, что будут обсуждать, даже не соглашаясь с ним. Эпатаж — его форма работы», — сказал Цеков в интервью News.ru. По его словам, к такой форме работы пришли все украинские политики, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков посмеялся над намерениями советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича избираться на пост президента Украины. Арестович заявлял, что у него «безумный рейтинг». «Когда мне сказали, я усмехнулся. Это можно воспринимать с большой долей иронии. Вообще, Арестович — эпатажный блогер. Он, в принципе, говорит нечто такое, что привлечет внимание, что будут обсуждать, даже не соглашаясь с ним. Эпатаж — его форма работы», — сказал Цеков в интервью News.ru. По его словам, к такой форме работы пришли все украинские политики, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Ранее Арестович сказал, что не против избраться на пост главы Украины и назвал свой рейтинг «безумным». Он заявил, что не станет конкурировать с Зеленским, если тот пойдет на второй срок.