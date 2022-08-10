У Зеленского появился преемник на пост президента Украины

11 августа 2022 в 03:22 Размер текста - 17 +

Алексей Арестович готов выдвинуться в президенты Украины, если Владимир Зеленский не пойдет на второй срок Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Советника главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности сменить украинского лидера Владимира Зеленского на посту главы государства, если он не захочет идти на второй срок. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ лицом, причастным к терроризму, а также включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента). «Я буду подаваться [в президенты Украины]. Я хочу посмотреть, как это будет», — сказал Алексей Арестович в программе «В гостях у Гордона» на YouTube, отвечая на вопрос о возможном участии в президентской гонке в случае, если Владимир Зеленский не пойдет на второй срок. Ранее Алексей Арестович предрек Украине «настоящий кризис», передает «Царьград». Политолог Армен Гаспарян констатировал начало политического террора на Украине.

Советника главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности сменить украинского лидера Владимира Зеленского на посту главы государства, если он не захочет идти на второй срок. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ лицом, причастным к терроризму, а также включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента). «Я буду подаваться [в президенты Украины]. Я хочу посмотреть, как это будет», — сказал Алексей Арестович в программе «В гостях у Гордона» на YouTube, отвечая на вопрос о возможном участии в президентской гонке в случае, если Владимир Зеленский не пойдет на второй срок. Ранее Алексей Арестович предрек Украине «настоящий кризис», передает «Царьград». Политолог Армен Гаспарян констатировал начало политического террора на Украине.