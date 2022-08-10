10 августа 2022

У Зеленского появился преемник на пост президента Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, инаугурация, зеленский владимир
Алексей Арестович готов выдвинуться в президенты Украины, если Владимир Зеленский не пойдет на второй срок Фото:

Советника главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности сменить украинского лидера Владимира Зеленского на посту главы государства, если он не захочет идти на второй срок. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ лицом, причастным к терроризму, а также включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента).

«Я буду подаваться [в президенты Украины]. Я хочу посмотреть, как это будет», — сказал Алексей Арестович в программе «В гостях у Гордона» на YouTube, отвечая на вопрос о возможном участии в президентской гонке в случае, если Владимир Зеленский не пойдет на второй срок.

Ранее Алексей Арестович предрек Украине «настоящий кризис», передает «Царьград». Политолог Армен Гаспарян констатировал начало политического террора на Украине.

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Советника главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности сменить украинского лидера Владимира Зеленского на посту главы государства, если он не захочет идти на второй срок. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ лицом, причастным к терроризму, а также включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента). «Я буду подаваться [в президенты Украины]. Я хочу посмотреть, как это будет», — сказал Алексей Арестович в программе «В гостях у Гордона» на YouTube, отвечая на вопрос о возможном участии в президентской гонке в случае, если Владимир Зеленский не пойдет на второй срок. Ранее Алексей Арестович предрек Украине «настоящий кризис», передает «Царьград». Политолог Армен Гаспарян констатировал начало политического террора на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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