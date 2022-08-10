У Зеленского появился преемник на пост президента Украины

Алексей Арестович готов выдвинуться в президенты Украины, если Владимир Зеленский не пойдет на второй срокФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Советника главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности сменить украинского лидера Владимира Зеленского на посту главы государства, если он не захочет идти на второй срок. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ лицом, причастным к терроризму, а также включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента).
«Я буду подаваться [в президенты Украины]. Я хочу посмотреть, как это будет», — сказал Алексей Арестович в программе «В гостях у Гордона» на YouTube, отвечая на вопрос о возможном участии в президентской гонке в случае, если Владимир Зеленский не пойдет на второй срок.
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Советника главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности сменить украинского лидера Владимира Зеленского на посту главы государства, если он не захочет идти на второй срок. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ лицом, причастным к терроризму, а также включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента). «Я буду подаваться [в президенты Украины]. Я хочу посмотреть, как это будет», — сказал Алексей Арестович в программе «В гостях у Гордона» на YouTube, отвечая на вопрос о возможном участии в президентской гонке в случае, если Владимир Зеленский не пойдет на второй срок. Ранее Алексей Арестович предрек Украине «настоящий кризис», передает «Царьград». Политолог Армен Гаспарян констатировал начало политического террора на Украине.