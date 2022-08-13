Курганец с пистолетом пугал горожан и требовал поправить ограждение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана пугал горожан, гуляя по улице с пистолетом. Видео происходящего опубликовали в паблике «ТИПИЧНЫЙ КУРГАН» социальной сети «ВКонтакте».

На видео мужчина, выражаясь нецензурной лексикой и держа в руке пистолет, требует поставить на место ограждение в виде полусферы. «Да мне все равно, понимаешь? Я спецназовец. А ты что, герой что ли? Короче, колпак поставил на место», — говорит курганец. На вопросы он отвечает, что никого не пугает. «Будете здесь борзеть, я все гаражи снесу», — высказывается мужчина, после чего уходит.

Некоторые комментаторы узнали мужчину. «Не настоящий пистолет, он с ним частенько по городу ходит, жути нагоняет», — рассказывает Артем Костин. Также пользователи хвалят автора видео. «Автор молодец, что выставил все на обозрение, думаю, кто-то из органов полиции заметит данный пост и накажет этого гражданина», — пишет Илья Бураков. Журналист URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по Курганской области, чтобы получить комментарий о произошедшем. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что курганская полиция задержала 52-летнего курганца, стрелявшего из окна своей квартиры. Он попал в двух случайных прохожих.