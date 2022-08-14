Сухогруз с украинским зерном прибыл в Сирию

Судно приблизилось к городу Тартус, сообщают в СМИ
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Первое сухогрузное судно Razoni с украинским зерном прибыло в Сирию. Об этом сообщает Reuters.
Два источника агентства сообщили, что сухогруз приблизился к портовому городу Тартус в Сирии. Судно вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Ранее сообщалось, что Ливан отказался покупать 26 тысяч тонн украинского зерна, которое прибыло на судне Razoni в порт Триполи. Покупатель не стал проводить сделку из-за задержки сроков доставки более, чем на пять месяцев.
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