Instasamka заявила, что больше не будет ругаться матом

14 августа 2022 в 22:57 Размер текста - 17 +

Instasamka извинилась перед родителями детей, которые раньше слушали ее музыку Фото: соцсети Дарьи Зотеевой Блогер и певица Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска Тюменской области) заявила, что больше не будет ругаться матом и выпускать вызывающую музыку. Об этом девушка написала в своем telegram-канале. Певица извинилась перед родителями детей, которые раньше слушали ее музыку. «Здравствуйте, это Даша Инстасамка, я все обдумала, и я больше не буду материться и делать такую вызывающую и вульгарную музыку, извините, если все это время ваш ребенок это слушал, я реально все поняла», — написала певица в своем telegram-канале. Также девушка анонсировала выход новой песни, в которой, по ее словам, не будет мата. Ранее URA.RU писало, что Instasamka объявила о завершении рэп-карьеры. Уроженка Тобольска намекнула, что теперь будет выпускать песни в жанре поп.

Блогер и певица Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска Тюменской области) заявила, что больше не будет ругаться матом и выпускать вызывающую музыку. Об этом девушка написала в своем telegram-канале. Певица извинилась перед родителями детей, которые раньше слушали ее музыку. «Здравствуйте, это Даша Инстасамка, я все обдумала, и я больше не буду материться и делать такую вызывающую и вульгарную музыку, извините, если все это время ваш ребенок это слушал, я реально все поняла», — написала певица в своем telegram-канале. Также девушка анонсировала выход новой песни, в которой, по ее словам, не будет мата. Ранее URA.RU писало, что Instasamka объявила о завершении рэп-карьеры. Уроженка Тобольска намекнула, что теперь будет выпускать песни в жанре поп.