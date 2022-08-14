Сотрудники «Мосводоканала» сообщили, что проблема с руководством решена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники «Мосводоканала», которых отправили в командировку в ЛНР, получили зарплату после обращения к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на несоблюдение их трудовых прав. Об этом сообщил главный инженер управления водоснабжением «Мосводоканала» Андрей Лузинов.

«Восстановительные работы в ЛНР начались в середине мая, люди сразу начали строительно-монтажные работы. Параллельно с этим началась разработка проектно-сметной документации. В связи с этим была поэтапная оплата труда. Сейчас сметная документация утверждена и зарплата сотрудникам „Мосводоканала“ полностью выплачена», — заявил Андрей Лузинов в видеообращении, которое есть в распоряжении URA.RU.

Сотрудники заявили, что между ними и руководством возникло недопонимание. Были определенные трудности, но сейчас все трудоустроены и получают зарплату, заявил один из работников в видеообращении. «Мы работаем и будем дальше работать, чтобы дети к сентябрю пошли в свой обновленный детский сад», — отметил он.

Ранее сотрудники «Мосводоканала», трудящиеся в ЛНР, обратились к Путину. Они сообщали, что работают без трудовых договоров и не получают зарплату.

Российские военные полностью освободили ЛНР в ходе спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. Президент РФ отмечал, что целью является помощь жителям Донбасса. Россия собирается восстановить территорию народных республик.