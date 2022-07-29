Россия будет восстанавливать Донбасс до 2035 года

29 июля 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Власти РФ подготовили план восстановления Мариуполя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия планирует восстановить территорию ДНР и ЛНР до 2035 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «В течение трех лет мы можем полностью восстановить Мариуполь. Причем мы расписали по строительству многоквартирных домов, по ремонту, по текущему ремонту, полностью все объекты социальной инфраструктуры. Могу сказать, что мы в этом году 90 объектов социальной инфраструктуры: садики, школы, больницы, — мы все восстановим. Мы расписали прирост по годам: 2022-й, 2023-й, 2024-й, 2025-й, 2030-й, 2035-й», — заявил Хуснуллин. Об этом сообщается на сайте Кремля. По его словам, там восстановят аэропорт и сделают новую транспортную инфраструктуру. Хуснуллин сообщил, что руководство ДНР попросило помочь построить медицинский центр в Мариуполе и перинатальный центр в Донецке. Путин одобрил инициативы по восстановлению Донбасса. «Давайте так и сделаем. Но это должно касаться не только Донецкой Республики, но и, скажем, Луганской Республики — там, где это востребовано, и там, где люди этого ждут», — сказал он. Российские военные совместно с силами ДНР и ЛНР освободили Мариуполь в конце мая, сообщает «Дни.ру». Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля и направлена на помощь Донбассу, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее он сообщал, что вся Россия поможет привести в порядок народные республики, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия планирует восстановить территорию ДНР и ЛНР до 2035 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «В течение трех лет мы можем полностью восстановить Мариуполь. Причем мы расписали по строительству многоквартирных домов, по ремонту, по текущему ремонту, полностью все объекты социальной инфраструктуры. Могу сказать, что мы в этом году 90 объектов социальной инфраструктуры: садики, школы, больницы, — мы все восстановим. Мы расписали прирост по годам: 2022-й, 2023-й, 2024-й, 2025-й, 2030-й, 2035-й», — заявил Хуснуллин. Об этом сообщается на сайте Кремля. По его словам, там восстановят аэропорт и сделают новую транспортную инфраструктуру. Хуснуллин сообщил, что руководство ДНР попросило помочь построить медицинский центр в Мариуполе и перинатальный центр в Донецке. Путин одобрил инициативы по восстановлению Донбасса. «Давайте так и сделаем. Но это должно касаться не только Донецкой Республики, но и, скажем, Луганской Республики — там, где это востребовано, и там, где люди этого ждут», — сказал он. Российские военные совместно с силами ДНР и ЛНР освободили Мариуполь в конце мая, сообщает «Дни.ру». Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля и направлена на помощь Донбассу, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее он сообщал, что вся Россия поможет привести в порядок народные республики, передает «Национальная служба новостей».