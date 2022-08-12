Вахтовики в ЛНР пожаловались Путину на проблемы с зарплатой

12 августа 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Рабочие «Мосводоканала» заявили, что их обманули Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Работники «Мосводоканала», откомандированные в Луганскую народную республику, записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Они пожаловались, что работают без трудовых договоров и не получает зарплату. Видео обращения есть в распоряжении URA.RU. «Мы трудовой коллектив из России, находимся в командировке от акционерного общества „Мосводоканал“ в Луганской области город Счастье. Обращаемся к президенту России Владимиру Путину с помощью в решении проблемы с оплатой труда. Принимая решение приехать на восстановление ЛНР, мы даже не подозревали, что можем быть обмануты, учитывая какое внимание общественности привлечено к данной проблеме. Работаем без трудового договора. Наши требования не были удовлетворены. Просим вашего содействия», — заявил рабочий. URA.RU отправило в «Мосводоканал» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступило. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин сообщил, что ее задача — защитить республики Донбасса. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ЛНР и ДНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

Работники «Мосводоканала», откомандированные в Луганскую народную республику, записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Они пожаловались, что работают без трудовых договоров и не получает зарплату. Видео обращения есть в распоряжении URA.RU. «Мы трудовой коллектив из России, находимся в командировке от акционерного общества „Мосводоканал“ в Луганской области город Счастье. Обращаемся к президенту России Владимиру Путину с помощью в решении проблемы с оплатой труда. Принимая решение приехать на восстановление ЛНР, мы даже не подозревали, что можем быть обмануты, учитывая какое внимание общественности привлечено к данной проблеме. Работаем без трудового договора. Наши требования не были удовлетворены. Просим вашего содействия», — заявил рабочий. URA.RU отправило в «Мосводоканал» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступило. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин сообщил, что ее задача — защитить республики Донбасса. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ЛНР и ДНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.