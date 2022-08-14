Экс-губернатор ЯНАО написал песню про события на Украине

Экс-глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин написал стихи к песне про события на Украине (фото из архива) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Песню на стихи экс-главы ЯНАО Дмитрия Кобылкина исполнил музыкант Игорь Корнилов. Видео с исполнением песни про события на Украине опубликовано в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».

«Не перестаю удивляться тому, какие люди могут быть талантливые. Вот, например, Дмитрий Кобылкин оказывается не только профессионал своего дела, замечательный человек, но и поэт. Посмотрите, какие чудесные стихи он написал, а Игорь Корнилов исполнил на сцене», — написала в соцсети автор видео Наталия Казакова.

В стихах автор выразил свое отношение к событиям на Украине. «Ты же помнишь, как жили мы, воевали с врагами вместе, а теперь на две стороны разлетаемся «грузом 200», — поет исполнитель песни Игорь Корнилов.

Ранее URA.RU рассказало, что Кобылкин назвал нынешнего губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова больше, чем другом. Специальную военную операцию Президент РФ начал 24 февраля. Операция носит вынужденный характер, одной из целей является избавление жителей Донбасса от геноцида со стороны нацбатов и вооруженных сил Украины.