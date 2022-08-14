Челябинские полицейские заманили в ловушку и поймали педофила

Мужчина задержан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники уголовного розыска задержали педофила, вступив с ним в переписку от имени девочки, которую он заманивал на встречу. Об этом рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. Пост с благодарностью сотрудникам полиции опубликовала мама ребенка, которой изначально и писал подозреваемый.

«Житель Ленинградской области вступил в переписку с ребенком в социальных сетях, предлагая 11-летней девочке отправить свои интимные фотографии и встречу. Родители ребенка заметили переписку и сразу обратились в полицию. Сотрудники уголовного розыска вступили в переписку с подозреваемым от имени девочки, он на тот момент уже приехал в Магнитогорск, снял квартиру и предложил „ребенку“ встречу в заброшенном месте, где и был задержан сотрудниками полиции. У него в квартире при обыске нашли презервативы и детские вещи, по предварительным данным, он ездил по регионам России, совершая преступления в отношении детей», — рассказал источник.

Пост с благодарностью силовикам в социальных сетях разместила мама ребенка. Женщина уверяет, что ее ребенок жив и здоров благодаря профессиональной работе правоохранительных органов.

«Хочу поблагодарить за очень оперативную работу сотрудников ОУР, инспектора ПДН отдела полиции Орджоникидзевского района и Следственного комитета по Оржоникидзевскому району. Позавчера в 15:30 ориентировочно обратились в отдел полиции, по поводу домогательства 35-летнего мужчины к моей 11-летней дочери в соцсетях. Тут же составили заявление, пока опрашивали, подъехал СК России, побеседовав с дочерью, поехали на задержание, педофил пришел в назначенное время и был пойман уже в районе 18:20, на все ушло три часа. Страшно подумать, что бы он сделал, вряд ли оставил в живых, так как приглашал ее заброшенное место». — написала мать девочки в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Девочка опознала подозреваемого, он задержан. В отношении него Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. В пресс-службу СУ СКР области направлен запрос, информацию в ведомстве прокомментируют позднее.