В челябинском поселке выселяют погорельцев, расселенных в профилакторий
Дома сельчан сгорели 25 лет назад (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Жителей поселка Дубровка Челябинской области выселяют из комнат в местном профилактории, куда их расселили 25 лет назад после пожара. По данным проверки их квартиры оказались нежилыми, однако идти семьям некуда. В следственном управлении СКР по региону возбудили уголовное дело по халатности властей.
«Жители поселка Дубровка Челябинской области в 2000 году получили комнаты в здании бывшего профилактория совхоза, когда их дома сгорели. В 2024 году по результатам проведенной проверки установлено, что помещения профилактория являются нежилыми, в связи с чем принято решение о выселении проживающих», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время жители лишены возможности переселиться в другое жилье и надеются получить жилые помещения по программе социального найма. По результатам проверки следователи возбудили уголовное дело по халатности представителей администрации Красноармейского района, которые не предприняли необходимых мер для обеспечения граждан жильем. В ведомстве запросили документы, проводят допросы граждан, нуждающихся в жилье, и работников местной администрации, а также проясняют все детали случившегося.
