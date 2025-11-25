В челябинском поселке выселяют погорельцев, расселенных в профилакторий

Дома сельчан сгорели 25 лет назад (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей поселка Дубровка Челябинской области выселяют из комнат в местном профилактории, куда их расселили 25 лет назад после пожара. По данным проверки их квартиры оказались нежилыми, однако идти семьям некуда. В следственном управлении СКР по региону возбудили уголовное дело по халатности властей.

«Жители поселка Дубровка Челябинской области в 2000 году получили комнаты в здании бывшего профилактория совхоза, когда их дома сгорели. В 2024 году по результатам проведенной проверки установлено, что помещения профилактория являются нежилыми, в связи с чем принято решение о выселении проживающих», — уточнили в пресс-службе ведомства.