Махонин назначил нового министра

Сергей Вешняков приступил к обязанностям с 15 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполняющим обязанности министра транспорта Пермского края назначен бывший руководитель КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Сергей Вешняков. Информация об этом появилась на сайте краевого правительства.

«Утром в понедельник Сергея Валерьевича представили коллективу в министерстве. Он приступил к обязанностям с 15 августа», — сообщил источник в правительстве.

Должность министра транспорта стала вакантной после того, как занимавший ее Андрей Алякринский ушел на повышение. С 1 августа он был назначен вице-премьером, курирующим деятельность минстроя и минтранса. Источники URA.RU сообщали, что назначению Вешнякова посодействовал сам Алякринский.