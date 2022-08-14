14 августа 2022
13 августа 2022

Махонин назначил нового министра

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Заседание избирательной комиссии. Курган, депутат, чиновник, руки, мужские руки
Сергей Вешняков приступил к обязанностям с 15 августа Фото:

Исполняющим обязанности министра транспорта Пермского края назначен бывший руководитель КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Сергей Вешняков. Информация об этом появилась на сайте краевого правительства.

«Утром в понедельник Сергея Валерьевича представили коллективу в министерстве. Он приступил к обязанностям с 15 августа», — сообщил источник в правительстве.

Должность министра транспорта стала вакантной после того, как занимавший ее Андрей Алякринский ушел на повышение. С 1 августа он был назначен вице-премьером, курирующим деятельность минстроя и минтранса. Источники URA.RU сообщали, что назначению Вешнякова посодействовал сам Алякринский.

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Исполняющим обязанности министра транспорта Пермского края назначен бывший руководитель КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Сергей Вешняков. Информация об этом появилась на сайте краевого правительства. «Утром в понедельник Сергея Валерьевича представили коллективу в министерстве. Он приступил к обязанностям с 15 августа», — сообщил источник в правительстве. Должность министра транспорта стала вакантной после того, как занимавший ее Андрей Алякринский ушел на повышение. С 1 августа он был назначен вице-премьером, курирующим деятельность минстроя и минтранса. Источники URA.RU сообщали, что назначению Вешнякова посодействовал сам Алякринский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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