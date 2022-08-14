Махонин назначил нового министра

Исполняющим обязанности министра транспорта Пермского края назначен бывший руководитель КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Сергей Вешняков. Информация об этом появилась на сайте краевого правительства.
«Утром в понедельник Сергея Валерьевича представили коллективу в министерстве. Он приступил к обязанностям с 15 августа», — сообщил источник в правительстве.
Должность министра транспорта стала вакантной после того, как занимавший ее Андрей Алякринский ушел на повышение. С 1 августа он был назначен вице-премьером, курирующим деятельность минстроя и минтранса. Источники URA.RU сообщали, что назначению Вешнякова посодействовал сам Алякринский.
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