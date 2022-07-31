31 июля 2022
30 июля 2022

В Перми назвали претендента на пост в команде Махонина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правительства Пермского края. Пермь, заседание правительства пермского края
О решении будет объявлено на ближайшем заседании правительства Фото:

Новым министром транспорта Пермского края может быть назначен руководитель КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Сергей Вешняков. Он считается близким к вице-премьеру Андрею Алякринскому, который ранее возглавлял минтранс.

«Министерство транспорта Пермского края может возглавить руководитель КГБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта“ Сергей Вешняков. Считается, что господин Вешняков входит в команду экс-министра транспорта Пермского края Андрея Алякринского», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Собеседники URA.RU в политэлитах согласились с тем, что Вешняков является самой вероятной кандидатурой на должность министра. В пресс-службе администрации губернатора заявили, что все кадровые решения будут озвучены на заседании правительства 3 августа.

Пост министра транспорта стал вакантным с 1 августа. Занимавший его с осени 2020 года Андрей Алякринский пошел на повышение.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»
Подписаться
Новым министром транспорта Пермского края может быть назначен руководитель КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Сергей Вешняков. Он считается близким к вице-премьеру Андрею Алякринскому, который ранее возглавлял минтранс. «Министерство транспорта Пермского края может возглавить руководитель КГБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта“ Сергей Вешняков. Считается, что господин Вешняков входит в команду экс-министра транспорта Пермского края Андрея Алякринского», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Собеседники URA.RU в политэлитах согласились с тем, что Вешняков является самой вероятной кандидатурой на должность министра. В пресс-службе администрации губернатора заявили, что все кадровые решения будут озвучены на заседании правительства 3 августа. Пост министра транспорта стал вакантным с 1 августа. Занимавший его с осени 2020 года Андрей Алякринский пошел на повышение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...