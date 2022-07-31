В Перми назвали претендента на пост в команде Махонина

О решении будет объявлено на ближайшем заседании правительства Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Новым министром транспорта Пермского края может быть назначен руководитель КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Сергей Вешняков. Он считается близким к вице-премьеру Андрею Алякринскому, который ранее возглавлял минтранс.

«Министерство транспорта Пермского края может возглавить руководитель КГБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта“ Сергей Вешняков. Считается, что господин Вешняков входит в команду экс-министра транспорта Пермского края Андрея Алякринского», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Собеседники URA.RU в политэлитах согласились с тем, что Вешняков является самой вероятной кандидатурой на должность министра. В пресс-службе администрации губернатора заявили, что все кадровые решения будут озвучены на заседании правительства 3 августа.

Пост министра транспорта стал вакантным с 1 августа. Занимавший его с осени 2020 года Андрей Алякринский пошел на повышение.